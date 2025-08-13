Root.cz  »  Kompilery a procesory  »  Vývojáři GCC diskutují o konci dalších neudržovaných CPU architektur

Vývojáři GCC diskutují o konci dalších neudržovaných CPU architektur

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

GCC Autor: GNU

Nejen architektura Intel Itanium, ale i další jsou možnými adepty na odstranění podpory z projektu kompilátoru GCC. Ve všech případech jde o procesorové architektury, které sice ještě existují či mohou existovat v provozu, ale z pohledu GCC je typicky spojuje neudržovaný kód a žádný aktivní správce této architektury v rámci projektu.

Máme tu například Adapteva Epiphany, kam sice loni přišly dvě opravy, ale předtím dlouho nic, až v roce 2016 další oprava – Jeff Law, který je autorem jednoho z posledních patchů, konstatuje, že port už ani nefunguje spolehlivě. Bídně na tom je i „m32c“, tedy port pro 32bitová MCU Renesas M32C, kde poslední práce proběhly před 10 lety. Port „rl78“ pro 8bit / 16bit low-power micrkokontroléry Renesas RL78 dostal poslední opravu v roce 2018.

Vedle konce konkrétních architektur vývojáři GCC také zvažují, zdali nezavést jisté pravidlo: pro danou CPU architekturu musí alespoň jednou ročně proběhnout testování s GCC test suite, aby se dalo uvažovat o tom, že daná architektura je ještě udržovaná.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Důchodové systémy: Jak to dělají sousedi v Evropě?

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Dva bratři, dvě budoucnosti. Tomáš a Lukáš Sedláčkovi o AI i víře

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

AI, kterou nejde zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně otevřených modelů

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI