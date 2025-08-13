Vývojáři GCC diskutují o konci dalších neudržovaných CPU architektur

Nejen architektura Intel Itanium, ale i další jsou možnými adepty na odstranění podpory z projektu kompilátoru GCC. Ve všech případech jde o procesorové architektury, které sice ještě existují či mohou existovat v provozu, ale z pohledu GCC je typicky spojuje neudržovaný kód a žádný aktivní správce této architektury v rámci projektu.
Máme tu například Adapteva Epiphany, kam sice loni přišly dvě opravy, ale předtím dlouho nic, až v roce 2016 další oprava – Jeff Law, který je autorem jednoho z posledních patchů, konstatuje, že port už ani nefunguje spolehlivě. Bídně na tom je i „m32c“, tedy port pro 32bitová MCU Renesas M32C, kde poslední práce proběhly před 10 lety. Port „rl78“ pro 8bit / 16bit low-power micrkokontroléry Renesas RL78 dostal poslední opravu v roce 2018.
Vedle konce konkrétních architektur vývojáři GCC také zvažují, zdali nezavést jisté pravidlo: pro danou CPU architekturu musí alespoň jednou ročně proběhnout testování s GCC test suite, aby se dalo uvažovat o tom, že daná architektura je ještě udržovaná.