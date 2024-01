MicroPython ve webovém prohlížeči: lehkotonážní varianta k Pyodide

Obsah

Jak již bylo napsáno v perexu dnešního článku, mají vývojáři projekt MicroPython většinou spojený s představou jednodušší varianty programovacího jazyka Python i jednodušší varianty jeho základních knihoven určené pro běh na různých mikrořadičích, které mají většinou velmi omezený výpočetní výkon a především pak relativně malou kapacitu operační paměti. Příkladem mohou být šestnáctibitové mikrořadice PIC (což je pravděpodobně spodní limit, kde je ještě MicroPython rozumně provozovatelný) nebo dnes oblíbený čip RP2040 s 264 kilobajty RAM (což je z pohledu moderních PC vlastně „úplné nic“). Ovšem z naprosto stejných důvodů, tj. kvůli své malé velikosti, může být MicroPython použit ve webovém prohlížeči namísto JavaScriptu (pochopitelně po svém překladu do formy umožňující spuštění v rámci webového prohlížeče – zde je IT svět velmi omezený a máme jen velmi málo voleb). Právě spojením MicroPythonu s webovým prohlížečem se budeme zabývat v dnešním článku.

Obrázek 1: Logo projektu MicroPython.

Pro zajímavost se podívejme na nároky Pythonu na mikrořadiči RP2040 ihned po bootu, spuštění interpretru a připojením k interpretru přes emulovanou sériovou linku:

>>> import micropython >>> micropython.mem_info() stack: 492 out of 7936 GC: total: 233472, used: 4592, free: 228880 No. of 1-blocks: 55, 2-blocks: 13, max blk sz: 64, max free sz: 14292 >>> micropython.mem_info(True) stack: 500 out of 7936 GC: total: 233472, used: 4784, free: 228688 No. of 1-blocks: 60, 2-blocks: 15, max blk sz: 64, max free sz: 14282 GC memory layout; from 20007000: 00000000: h=MLhhhBDhhBTTBDhTBDBDBh===BTB=hh====B=BBBBBTB=BTB=BBBTB=TBTB=Bh 00000400: ===DB=h===========h===================BBBh==h=hh========h======= 00000800: ==========h===================================================== 00000c00: ==========h===================================================== 00001000: ==========h=h=hBh=hhhhBh=hhh=hhhB..hh....h==.....h=h==.......... (223 lines all free)

Programovací jazyk Python se v současnosti používá v mnoha aplikačních oblastech. Jeho využití začíná od jednoduchých skriptů umožňujících a zjednodušujících administraci systému přes složitější utility, desktopové aplikace (zde lze grafické uživatelské rozhraní založit na knihovnách PyQt, PySide, wxPython, Tkinter, PyGObject, PySimpleGUI či Wax) a webové služby až po zpracování dat, strojové učení (ML – machine learning) a umělou inteligenci (AI – artificial intelligence).

Dnes nás ovšem (a to nikoli na Rootu poprvé) bude zajímat především použití Pythonu při tvorbě webových služeb a webových aplikací. V této oblasti se Python pochopitelně používá především na back endu, tj. pro tu část webové služby/aplikace, která je provozována na serveru a nějakým způsobem komunikuje s ostatními komponentami vytvářeného systému: front endem (typicky webový prohlížeč s interpretrem JavaScriptu), databází a dalšími (mikro)službami, například s využitím message brokerů, systémů pro monitoring a správu událostí atd. Tato oblast samozřejmě není pokryta pouze Pythonem, ale najdeme zde i další programovací jazyky a technologie, zejména Javu (a celý její middleware), JavaScript či TypeScript (node.js) a dnes taktéž programovací jazyk Go (i když není problém využít například i Rust či mnohé další programovací jazyky).

Zatímco pozice Pythonu v oblasti back endu je poměrně zřejmá a relativně silná, je situace na front endu (tedy v současnosti na straně webového prohlížeče) mnohem složitější. Důvod je jednoduchý – v této oblasti totiž z historických důvodů kraluje JavaScript, přičemž veškeré snahy a náhradu tohoto programovacího jazyka byly prozatím neúspěšné (pokusů bylo hned několik, připomeňme například browsery s TCL, VBScript či projekt Dart). Ovšem stále se můžeme setkat se snahami JavaScript nepoužívat přímo, popř. ho obejít jinými nástroji. Příkladem mohou být technologie umožňující tvorbu webových aplikací podobným způsobem, jakoby se jednalo o aplikace desktopové. Příkladem tohoto přístupu mohou být projekty Pyjamas (pro Python), Google Web Toolkit (GWT), Apache Cordova atd. (což jsou v současnosti většinou již nepodporované projekty).

Je tedy vůbec možné a praktické použít programovací jazyk Python přímo na webovém front endu? A pokud to je možné, jakou za to zaplatíme cenu? Ve skutečnosti v současnosti existuje hned několik projektů, které se více či méně úspěšným způsobem snaží o to, aby byl Python na front endu skutečně použitelný, a to i pro reálně provozované aplikace. Mezi tyto projekty patří například:

Brython, což je transpřekladač (transpiler) z Pythonu do JavaScriptu, přičemž samotný překlad (resp. přesněji řečeno transpřeklad) probíhá na pozadí, což znamená, že přímo v kódu webové stránky je umístěn (či načítán) kód v Pythonu. Podobné řešení jsme již viděli dříve, například u projektu Wisp (což je programovací jazyk podobný Clojure) či lua.js (transpřeklad z jazyka Lua). Výhodou Brythonu je, že se jakékoli úpravy ihned projeví v aplikaci po znovunačtení stránky (tedy například po stisku klávesy F5), nevýhodou celková pomalost inicializace webové aplikace. Tento nástroj jsme si ve stručnosti popsali v článku Brython aneb použití jazyka Python ve skriptech přímo v prohlížeči. Transcrypt je taktéž transpřekladačem Pythonu (konkrétně Pythonu 3) do JavaScriptu. Samotný transpřeklad je napsaný velmi dobře – zhruba platí, že velikost vygenerovaného kódu v JavaScriptu odpovídá velikosti původního kódu napsaného v Pythonu (případné zvětšení je o jednotky procent). Musíme však počítat s tím, že je nutné načíst i jádro Transcriptu, jehož velikost je přibližně 20 kB (tedy čím větší je kód samotné aplikace, tím (poměrově) menší budou režijní náklady. Zajímavá a užitečná je i podpora type hintů (informací o datovém typu parametrů, proměnných atd.). I tímto projektem jsme se již na stránkách Roota zabývali, a to konkrétně v článku Transcrypt: technologie umožňující použití Pythonu v prohlížeči. Podobným způsobem pracuje i projekt nazvaný pyjaco, který naleznete na adrese https://github.com/chrivers/pyjaco. Skulpt je naproti tomu v mnoha ohledech podobný výše zmíněnému projektu Brython, protože taktéž umožňuje provádět transpřeklad na pozadí. To tedy znamená, že programátor pracuje pouze se zdrojovým kódem vytvořeným v Pythonu a nevidí mezivýsledek – generovaný a tudíž většinou i nečitelný JavaScript. Velmi zajímavým nástrojem, který názorně ukazuje, jak vlastně transpřeklad funguje (a že jeho výsledek může být poměrně dobře čitelný), je nástroj s poněkud zvláštním jménem fiddlesalad, který naleznete na adrese http://fiddlesalad.com/python/. Tento nástroj umožňuje zápis zdrojového kódu v Pythonu, který je ihned (již v době zápisu) transpřekládán do JavaScriptu a současně i spouštěn.

Poznámka: povšimněte si, že všechny projekty zmíněné v předchozím textu jsou ve skutečnosti transpřekladači neboli transpilery spouštěné buď v čase přípravy projektu (compile time) nebo přímo v runtime. Jedná se o technologii zajišťující, aby se i ve webovém prohlížeči mohlo (nepřímo) pracovat s dalšími programovacími jazyky, nejenom se všudypřítomným a nativně podporovaným JavaScriptem. Další variantou je přímá interpretace skriptů psaných v Pythonu s využitím interpretru psaného v JavaScriptu popř. použití WebAssembly (viz též navazující kapitoly).

Nástroj PyScript není, na rozdíl od výše zmíněných projektů, založen na transpřekladači. Je primárně postaven na projektu nazvaném Pyodide. Jedná se v prvé řadě o upravený překlad celého standardního Pythonu (konkrétně Pythonu, resp. přesněji řečeno CPythonu 3), ovšem nikoli do nativního kódu spustitelného přímo z příkazové řádky, ale do bajtkódu WebAssembly (WASM). To mj. znamená, že interpret Pythonu, resp. přesněji řečeno programů napsaných pro Python, lze spustit přímo z webového prohlížeče, a to dokonce bez nutnosti mít Python lokálně nainstalovaný – musíme mít pouze k dispozici vhodný webový server (pro jednoduché projekty dokonce ani to ne – stačí lokálně uložené soubory, pokud je ovšem nastaven webový prohlížeč tak, aby dokázal načítat skripty atd. z lokálních souborů), stránky na github.io atd.

Kromě toho je součástí projektu Pyodide i poměrně velké množství důležitých balíčků používaných například v oblasti vědeckotechnických výpočtů, pro zpracování numerických dat, ve statistických výpočtech, v oblasti strojového učení, segmentace, při shlukové analýze atd. Primárně se jedná o známé balíčky NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy a taktéž scikit-learn. S mnohými z nich jsme se ostatně na stránkách Roota již setkali a NumPy a Matplotlib jsme dokonce použili v některých demonstračních příkladech (běžících „na webu“). Seznam všech balíčků použitých v aktuální verzi Pyodide nalezneme na adrese https://github.com/pyodide/py­odide/tree/main/packages.

PyScript, jenž je na projektu Pyodide založen, navíc do celého ekosystému přidává i podporu pro nové HTML značky, zejména <py-script> a <py-env>, které umožňují snadný zápis skriptu a navíc i specifikaci cest, modulů a knihoven, které budou na stránce použity. Autoři PyScriptu navíc museli zajistit „chytrou“ práci s odsazeným kódem, což při kombinaci HTML (kde se na bílé znaky prakticky nehledí) a Pythonu (kde mají bílé znaky syntaktický význam) není úplně triviální.

Podívejme se nyní na klasický příklad typu „Hello, World!“ –, ovšem upravený do webové podoby. Necháme si v něm vypsat zprávu „Hello, World!“ na plochu HTML stránky, a to skriptem napsaným v Pythonu. Základem je v tomto případě párová značka <py-script>, do níž se zapíše volání funkce print Pythonu. Povšimněte si, že volání funkce může být odsazeno, i když to ve standardním interpretru možné není:

<html> <head> <link rel="stylesheet" href="https://pyscript.net/latest/pyscript.css" /> <script defer src="https://pyscript.net/latest/pyscript.js"></script> </head> <body> <py-script> print('Hello, World!') </py-script> </body> </html>

Tuto webovou stránku nyní můžeme otevřít přímo ve webovém prohlížeči. Nebude nás zajímat jen funkcionalita, ale i to, kolik dat se ve skutečnosti musí do webového prohlížeče přenést:

Obrázek 2: Inicializace stránky resp. skriptu na ní, trvá poměrně dlouho – někdy až několik sekund. Ovšem poté jsou již data uložena v cache, takže další spuštění již není tak pomalé.

Obrázek 3: Skript napsaný v Pythonu se skutečně spustil.

Nás však bude zajímat, jaké soubory vlastně musela výše uvedená HTML stránka stáhnout do webového prohlížeče, aby bylo vůbec umožněno spuštění onoho jediného řádku print(‚Hello, World!‘). Informace o tom, jak velké soubory a jak rychle byly staženy, nám podá samotný webový prohlížeč. V případě Firefoxu jsou tyto informace dostupné ve Web Developer Tools vyvolatelném buď z menu nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+I. Takto vypadají informace o tom, jak velké soubory musely být staženy i pro naši jednoduchou HTML stránku s jediným příkazem zapsaným v Pythonu:

Obrázek 4: V rámci inicializace naší webové stránky se skriptem napsaným v Pythonu se přeneslo zhruba 15MB dat! (v mém případě jsou uložena do cache, ovšem stejně je musí prohlížeč načíst).

Výsledný program sice funguje, ale „Hello, world!“ vyžadující přenesení 15MB je kanónem na vrabce, a to i v současnosti, kdy Internetem tečkou obrovská videa.

Na tomto místě se nabízí zajímavá myšlenka – co takhle namísto standardního CPythonu, což je přece jen dnes již dosti „těžkotonážní“ interpret, použít MicroPython? Tato varianta Pythonu je totiž, jak již víme, primárně určena pro mikrořadiče s malou kapacitou jak RAM, tak i Flash (ROM). A navíc i MicroPython lze přeložit do WebAssembly (WASM). Pokud si tedy necháme přeložit MicroPython do WebAssembly a vhodným způsobem propojíme výsledek s infrastrukturou postavenou okolo PyScriptu, měl by být výsledkem interpret Pythonu použitelný ve webovém prohlížeči, který ovšem bude menší (a bude vyžadovat méně RAM), než CPythonní varianta (tedy přesněji řečeno celý projekt Pyodide).

Podívejme se, jak o jak velké soubory se nyní bude jednat. Potřebovat budeme samozřejmě MicroPython přeložený do WebAssembly, dále runtime podporu představovanou souborem micropython.js a konečně upravenou verzi souboru pyscript.js. Celková velikost těchto souborů dosahuje cca 750 kB, což znamená přibližně kapacitu jedné Amigácké diskety (což je sice zvláštní jednotka, ale je zvolena z toho důvodu, abychom si uvědomili, že se skutečně nebavíme o desítkách megabajtů, ale o necelém jednom megabajtu):

$ ls -sl total 796 188 -rw-rw-r-- 1 ptisnovs ptisnovs 183314 Jan 4 21:11 micropython.js 560 -rw-rw-r-- 1 ptisnovs ptisnovs 563502 Jan 2 18:07 micropython.wasm 36 -rw-rw-r-- 1 ptisnovs ptisnovs 25184 Jan 4 21:11 pyscript.js

Poznámka: Abychom lépe pochopili, jak se propojuje MicroPython s PyScriptem, budeme v kapitole 7 až 13 používat neoficiální „ruční“ postup, v němž vše spustíme pouze lokálně a nebudeme tak využívat možnosti nabízené posledními variantami PyScriptu. Až v kapitole 13 a pochopitelně i v kapitolách navazujících si řekneme, jak lze celý problém řešit přímo v novém PyScriptu. Ovšem zaplatíme za to menší transparentností.

Ukažme si tedy webovou variantu programu typu „Hello, world!“, tentokrát ovšem upravenou do takové podoby, aby se namísto CPythonu používal MicroPython. Jedná se o webovou stránku, která ovšem obsahuje tři důležité značky:

Značka <script> pro načtení upravené verze pyscript.js Značka <py-config> s případnou konfigurací Značka <py-script> se skriptem zapsaným v Pythonu

Celý zdrojový kód této webové stránky může vypadat následovně:

<!doctype html> <html> <head> <title>MicroPython on web!</title> <meta charset="UTF-8"> <script src="pyscript.js" type="module"></script> </head> <body> <py-config> { "runtime": "micropython" } </py-config> <py-script> import sys for i in range(10): print("Hello MicroPython") print(sys.version) </py-script> </body> </html>

Povšimněte si, že načítáme pouze jeden externí skript, a to konkrétně pyscript.js. Tento skript zajistí, jak ostatně uvidíme později, načtení MicroPythonu (ve formátu WASM) atd. Dále stránka obsahuje značku py-config, ve které můžeme specifikovat různé konfigurační volby, přičemž formát odpovídá slovníku v JSONu nebo Pythonu. A konečně je do značky py-script umístěn náš skript naprogramovaný v Pythonu.

Výše uvedenou webovou stránku si necháme zobrazit ve webovém prohlížeči, ovšem navíc budeme potřebovat běžící webový server, PyScript i MicroPython pro WASM.

Konkrétně to znamená, že před spuštěním webového serveru je nutné nějakým způsobem získat soubory pyscript.js, micropython.js a micropython.wasm. První soubor je součástí repositáře https://github.com/pyscrip­t/MicroPyScript, další je možné získat po překladu MicroPythonu do WASM (viz závěrečnou kapitolu). Pokud si však pouze budete chtít rychle vyzkoušet funkcionalitu bez překladu MicroPythonu (budete k tomu potřebovat emcc), je možné všechny tři potřebné soubory stáhnout z domény https://pyscript.net/:

$ wget https://pyscript.net/tech-preview/micropython/pyscript.js $ wget https://pyscript.net/tech-preview/micropython/micropython.wasm $ wget https://pyscript.net/tech-preview/micropython/micropython.js

Nyní, když již máme k dispozici všechny potřebné soubory i kód naší stránky (hello.html), je možné spustit webový server. Pro jednoduchost použijeme modul pojmenovaný http.server, který je součástí standardní instalace Pythonu. Nejedná se sice v žádném případě o server určený do produkčního nasazení, ovšem pro naše lokální testování bude postačovat:

$ python3 -m http.server

HTTP server by se měl spustit a vypsat, na jakém portu je dostupný:

Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...

Nyní si výše uvedenou adresu otevřeme ve webovém prohlížeči:

Obrázek 5: Takto by měla vypadat stránka se seznamem souborů, která je produkovaná HTTP serverem.

Ze zobrazené nabídky vybereme stránku hello.html. Poté by se měla v prohlížeči zobrazit stránka, jejíž obsah je generován naším skriptem psaným v Pythonu (samozřejmě v runtime, tedy po načtení stránky):

Obrázek 6: Stránka, jejíž obsah je generován skriptem psaným v Pythonu.

Podívejme se, které operace se vlastně provedly v průběhu zobrazení naší stránky. Nejprve si prohlížeč od serveru vyžádal stránku hello.html, což je patrné z logu serveru:

127.0.0.1 - - [16/Jan/2024 14:18:04] "GET /hello.html HTTP/1.1" 200 -

Posléze prohlížeč stránku začal zpracovávat a vyžádal si druhý soubor uvedený přímo ve zdrojovém kódu stránky:

127.0.0.1 - - [16/Jan/2024 14:18:04] "GET /pyscript.js HTTP/1.1" 200 -

Tento skript, který byl spuštěn, vedl k tomu, že si prohlížeč vyžádal další dva soubory:

127.0.0.1 - - [16/Jan/2024 14:18:04] "GET /micropython.js HTTP/1.1" 200 - 127.0.0.1 - - [16/Jan/2024 14:18:04] "GET /micropython.wasm HTTP/1.1" 200 -

Z pohledu webového serveru je tedy situace jednoduchá. Z pohledu prohlížeče vypadalo pořadí operací takto:

Obrázek 7: Soubory vyžadované prohlížečem a dodané webovým serverem (při prvním spuštění ovšem bude cache prázdná, takže dialog bude nepatrně odlišný).

Inicializaci interpretru Pythonu resp. přesněji řečeno MicroPythonu lze sledovat i přímo ve vývojářské konzoli webového prohlížeče. V našem konkrétním případě by měla konzole končit těmito zprávami:

Obrázek 8: Sledování inicializace interpretru Pythonu ve webové konzoli.

Poznámka: nenechte se však zmást tím, že konzoli je možné použít i pro komunikaci s interpretrem. Samozřejmě to možné je (ostatně na obrázku je vidět vstupní řádek s kurzorem), ale zapisované příkazy budou zpracovány interpretrem JavaScriptu a nikoli interpretrem Pythonu (MicroPythonu).

Kombinace jazyků HTML a Pythonu v jediném dokumentu není příliš čitelná ani praktická, už jen z toho důvodu, že programátorské editory mohou mít problémy s rozeznáním a zvýrazněním syntaxe. Pokusme se tedy vlastní kód skriptu uložit do souboru hello.py, jehož obsah je vlastně triviální:

import sys for i in range(10): print("Hello MicroPython") print(sys.version)

HTML stránku upravíme takovým způsobem, že do značky <py-script> pouze vložíme atribut src s uvedením jména souboru:

<!doctype html> <html> <head> <title>MicroPython on web!</title> <meta charset="UTF-8"> <script src="pyscript.js" type="module"></script> </head> <body> <py-config> { "runtime": "micropython" } </py-config> <py-script src="hello.py"> </py-script> </body> </html>

Což lze zkrátit, jak je v HTML zvykem, spojením počáteční a koncové značky na:

<!doctype html> <html> <head> <title>MicroPython on web!</title> <meta charset="UTF-8"> <script src="pyscript.js" type="module"></script> </head> <body> <py-config> { "runtime": "micropython" } </py-config> <py-script src="hello.py" /> </body> </html>

Výsledná webová stránka bude vypadat stejně, jako tomu bylo v úvodním příkladu. Odlišovat se však bude chování prohlížeče během inicializace stránky:

Obrázek 9: Nyní se při inicializaci stránky načítá i soubor hello.py.

V současnosti je již možné využít MicroPython i oficiálně v projektu PyScript. Máme tedy na výběr mezi klasickou „těžkotonážní“ variantou CPythonu přeloženou do WebAssembly v rámci projektu Pyodide a mezi MicroPythonem. Jak uvidíme dále, je výběr konkrétní varianty Pythonu triviální, neboť se bude lišit pouze typ načítaného skriptu – buď se bude jednat o typ „py“ nebo „mpy“.

Dále uvedená dvojice demonstračních příkladů bude stále zobrazovat zprávy generované Pythonem přímo na ploše webové stránky. Budeme ovšem muset provést nepatrnou úpravu, neboť technologické demo MicroPythonu ve WebAssembly použité v předchozích kapitolách umožňovalo tisk informací na stránku pomocí standardní funkce print, kdežto v PyScriptu se preferuje volání document.write. Navíc se musí explicitně používat značka <br> pro odřádkování. To jsou však jen minimální změny.

Připravme si tedy projekt (resp. spíše „projekt“), který na ploše HTML stránky zobrazí několik zpráv a nakonec i verzi použitého interpretru Pythonu. PyScript nově vyžaduje, aby projekt obsahovat i konfigurační soubor ve formátu JSON nebo TOML s projektovými informacemi. V tom nejjednodušším případě může být tento soubor prakticky prázdný (pojmenujeme ho pyscript.json, zvolili jsme tedy formát JSON):

{ "packages": [] }

Druhým souborem v projektu bude vlastní HTML stránka. Povšimněte si, že v ní načítáme samotný PyScript (nyní již nikoli z lokálního souboru) a taktéž je zde uvedeno jméno Pythonovského skriptu hello.py a výše uvedeného konfiguračního souboru pyscript.json. Tyto dva soubory jsou zapsány ve značce <script> s typem „py“ (to bude důležité, jak ostatně uvidíme dále):

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> <title>Hello again</title> <link rel="stylesheet" href="https://pyscript.net/releases/2024.1.1/core.css"> <script type="module" src="https://pyscript.net/releases/2024.1.1/core.js"></script> </head> <body> <script type="py" src="./hello2.py" config="./pyscript.json"></script> </body> </html>

Třetím a posledním souborem v projektu je skript zapsaný v Pythonu, jenž je uložen do souboru pojmenovaného hello2.py. Povšimněte si, že zprávy tiskneme přes document.write a explicitně odřádkováváme pomocí značky <br>:

import sys from pyscript import document for i in range(10): document.write("Hello Python<br>") document.write(sys.version)

Pokud nyní takto upravenou webovou stránku otevřeme v prohlížeči (opět si pusťte lokální webový server), bude vypadat následovně:

Obrázek 10: Stránka po svém načtení ve webovém prohlížeči a spuštění Pythonovského skriptu.

Povšimněte si, že se nyní na posledním řádku nezobrazuje MicroPython, ale pouze verze klasického CPythonu přeložená do WebAssembly. Tato stránka navíc bude načítat poměrně velké množství souborů, z nichž některé jsou objemné. To uvidíme na vývojářské konzoli:

Obrázek 11: Jen tyto tři načítané soubory mají velikost 19MB, což první načtení stránky zdrží.

Upravme si nyní předchozí verzi stránky tak, aby se namísto CPythonu používal MicroPython inicializovaný z moderního PyScriptu. Úprava je až triviálně jednoduchá, protože pozměníme pouze typ skriptu z „py“ na „mpy“. To je v takto jednoduchém příkladu vše:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> <title>Hello again</title> <link rel="stylesheet" href="https://pyscript.net/releases/2024.1.1/core.css"> <script type="module" src="https://pyscript.net/releases/2024.1.1/core.js"></script> </head> <body> <script type="mpy" src="./hello2.py" config="./pyscript.json"></script> </body> </html>

V případě, že bude konfigurační soubor pyscripy.json či pyscript.toml skutečně prakticky prázdný (což v našem případě skutečně je), můžete ho přidat přímo do kódu webové stránky do značky <py-config<. U větších konfigurací je to však poměrně nepřehledné řešení:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /> <title>Hello again</title> <link rel="stylesheet" href="https://pyscript.net/releases/2024.1.1/core.css"> <script type="module" src="https://pyscript.net/releases/2024.1.1/core.js"></script> <py-config> { "packages": [] } </py-config> </head> <body> <script type="mpy" src="./hello2.py"></script> </body> </html>

Opět si takto upravenou stránku necháme zobrazit ve webovém prohlížeči:

Obrázek 12: Stránka po svém načtení ve webovém prohlížeči a spuštění Pythonovského skriptu.

Nyní se na posledním řádku opět zobrazí náš oblíbený MicroPython :-)

A jaké soubory tato stránka pro svůj běh potřebuje? Tuto informaci opět zjistíme z vývojářské konzole:

Obrázek 13: Nyní jsou velikosti stahovaných (a cachovaných) souborů mnohem menší a tím pádem se stránka načte výrazně rychleji.

Propojení MicroPythonu s projektem PyScript je jistě zajímavé zejména po technologické stránce, ovšem například pro intranetové aplikace (používá se vůbec ještě termín intranet?) se může jednat i o prakticky použitelný projekt, protože nepatrně delší doba inicializace zde není tak kritická, jako například u veřejně dostupných stránek s prezentacemi firem atd. Navíc se zde ukazují možnosti technologie WebAssembly, které se prozatím nerozšiřuje tak, jak bychom možná očekávali. Jednu nevýhodu vidím nikoli v samotném MicroPythonu či WebAssembly, ale v PyScriptu, který se vyvíjí (na tom není nic špatného), ale mění se například i konfigurační volby atd. – a tyto změny nejsou vždy dokumentovány. Proto v příkladech z posledních kapitol nenačítáme poslední verzi PyScriptu, ale jeho „přišpendlenou“ verzi.

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro spuštění ve webovém prohlížeči s využitím MicroPythonu byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta 1 hello.html stránka s Pythonním skriptem typu „Hello, world!“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/hello.html 2 hello2.html stránka načítající externí skript v Pythonu (otevírací a uzavírací značka) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/hello2.html 3 hello3.html stránka načítající externí skript v Pythonu (spojení otevírací a uzavírací značky) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/hello3.html 4 hello.py skript načítaný v rámci stránky hello2.html nebo hello3.html https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/hello.py 5 pyscript.json projektový soubor pro PyScript použitý v další dvojici příkladů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/pyscript.json 6 hello4.html projekt používající Pyodide https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/hello4.html 7 hello5.html projekt používající MicroPython https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/hello5.html 8 hello2.py úprava skriptu pro oficiální PyScript https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/micropython-wasm/hello2.py

