postmarketOS automatizuje hardwarové testy, přihlášení v KDE nepodporuje FreeBSD

postmarketOS automatizuje hardwarové testy
Tým postmarketOS oznámil nové pokroky v automatizovaných testovacích procesech projektu, které usnadňují ověřování funkčnosti nových softwarových změn na virtuálních strojích i reálném hardwaru. Díky tomu všemu je nyní možné provádět testy přímo na hardwaru pomocí našich běžných vývojářských pracovních postupů.
Například kdykoli dojde ke změnám jádra používaného v OnePlus 6T, CI sestaví nové jádro a spustí ho na zařízení, aby se ujistilo, že zařízení nadále bootuje. Podle příspěvku na blogu projektu bude dalším krokem zavedení automatického testování na dalších zařízeních, aby se ujistilo, že nové verze softwaru bootují a fungují správně na podporovaném hardwaru.
Správce přihlášení v KDE už nepodporuje BSD
Některé distribuce plánují nahradit správce přihlášení KDE (SDDM) novou přihlašovací obrazovkou s názvem Plasma Login Manager (PLM). Tým KDE naznačuje, že nová přihlašovací obrazovka bude lépe integrována do ekosystému KDE, ale má to i své nevýhody. Přináší to několik omezení, která uživatelé linuxových distribucí bez systemd nebo systémů BSD pravděpodobně neocení.
PLM je striktně nativní pro systemd a spoléhá se na systemd-logind a systémové služby pro správu životního cyklu relací, oprávnění a správu míst. Jedná se o tvrdé závislosti, nikoli volitelné funkce, a tvoří základ nového správce přihlášení. Z tohoto důvodu distribuce Linuxu bez systemd nemohou používat Plasma Login Manager a totéž platí pro všechny operační systémy BSD, které systemd zcela postrádají a nemají kompatibilní náhradu za API, na kterých PLM závisí. Ostatní správci přihlášení budou i nadále fungovat pro spuštění plochy Plasma.
DietPi 10.0
Lehká linuxová distribuce DietPi vydala verzi 10.0, která nově staví na Debianu 12 (Bookworm). Systémy s Debianem 11 jsou přesunuty do kompatibilní větve a uživatelům se doporučuje provést upgrade. Přímý přechod na DietPi 10.0 je možný pouze z verzí 8.0 a novějších.
Nově se v softwarovém katalogu objevuje Uptime Kuma pro monitoring služeb a ownCloud Infinite Scale jako moderní nástupce původního ownCloudu. Naopak kvůli nekompatibilitě s PHP 8 a ukončenému vývoji končí podpora pro starý ownCloud, Pydio 8 a RPi Cam Web Interface. Změny se dotkly i hardwaru – DietPi ukončuje podporu pro Sparky SBC a některé starší desky NanoPi.
Pozitivní novinkou je dostupnost DietPi přímo v Raspberry Pi Imageru, podpora Rocket NPU pro Quartz64 a aktualizované nástroje Let’s Encrypt s HTTP/3 přes QUIC. Vydání přináší také řadu oprav chyb napříč SBC platformami.
Mecha Comet
Mecha Comet je nový open-source kapesní počítač s Linuxem, který právě míří na Kickstarter. Nejde o telefon ani náhradu notebooku, ale o modulární zařízení, které se přizpůsobí podle potřeby. Díky magnetickým nacvakávacím modulům může fungovat jako herní konzole, bastlířská platforma s GPIO nebo miniaturní počítač s QWERTY klávesnicí a touchpadem.
Hardware i software jsou otevřené, takže komunita může vytvářet vlastní rozšiřující moduly. Zařízení nabízí 3,92" AMOLED displej, ARM procesory NXP (i.MX 8M Plus nebo výkonnější i.MX 95), až 8 GB RAM a rozšiřitelné úložiště. Výdrž baterie dosahuje až 7 hodin aktivního používání. Mecha Comet běží na Fedora-based systému Mechanix s dotykově optimalizovaným rozhraním postaveným na Waylandu a Rustu.
Podporuje běžné linuxové aplikace pro ARM a je zaměřen hlavně na nadšence, vývojáře a technické kutily. Cena začíná na 189 dolarech a první kusy by měly být k dispozici v květnu nebo v červnu.Nově vydáno
ELEGANCE, francouzská distribuce založená na Manjaro Linuxu s prostředím Cinnamon byla aktualizována na verzi 26.0.1. Vyšla Liya 2.5, nové vydání distribuce založené na Arch Linuxu, která používá prostředí Cinnamon a správce balíčků Pamac. Phil C oznámil vydání Skywave Linux 5.10.0, specializované živé distribuce Linuxu nakonfigurované pro připojení k internetovým rádiovým stanicím. Tým MX Linux oznámil aktualizaci své distribuce, MX Linux 25.1 postavený na Debianu 13.1.