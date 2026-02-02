Root.cz  »  Linux  »  postmarketOS automatizuje hardwarové testy, přihlášení v KDE nepodporuje FreeBSD

postmarketOS automatizuje hardwarové testy, přihlášení v KDE nepodporuje FreeBSD

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mobilní telefon s postmarketOS trčí z trička
Autor: postmarketOS
Tým postmarketOS oznámil nové pokroky v automatizovaných testovacích procesech projektu. PLM, správce přihlášení v KDE, už nepodporuje linuxové distribuce bez systemd a systémy z rodiny BSD.

postmarketOS automatizuje hardwarové testy

Tým postmarketOS oznámil nové pokroky v automatizovaných testovacích procesech projektu, které usnadňují ověřování funkčnosti nových softwarových změn na virtuálních strojích i reálném hardwaru. Díky tomu všemu je nyní možné provádět testy přímo na hardwaru pomocí našich běžných vývojářských pracovních postupů.

Například kdykoli dojde ke změnám jádra používaného v OnePlus 6T, CI sestaví nové jádro a spustí ho na zařízení, aby se ujistilo, že zařízení nadále bootuje. Podle příspěvku na blogu projektu bude dalším krokem zavedení automatického testování na dalších zařízeních, aby se ujistilo, že nové verze softwaru bootují a fungují správně na podporovaném hardwaru.

postmarketOS 25.12postmarketOS 25.12

Správce přihlášení v KDE už nepodporuje BSD

Některé distribuce plánují nahradit správce přihlášení KDE (SDDM) novou přihlašovací obrazovkou s názvem Plasma Login Manager (PLM). Tým KDE naznačuje, že nová přihlašovací obrazovka bude lépe integrována do ekosystému KDE, ale má to i své nevýhody. Přináší to několik omezení, která uživatelé linuxových distribucí bez systemd nebo systémů BSD pravděpodobně neocení.

PLM je striktně nativní pro systemd a spoléhá se na systemd-logind a systémové služby pro správu životního cyklu relací, oprávnění a správu míst. Jedná se o tvrdé závislosti, nikoli volitelné funkce, a tvoří základ nového správce přihlášení. Z tohoto důvodu distribuce Linuxu bez systemd nemohou používat Plasma Login Manager a totéž platí pro všechny operační systémy BSD, které systemd zcela postrádají a nemají kompatibilní náhradu za API, na kterých PLM závisí. Ostatní správci přihlášení budou i nadále fungovat pro spuštění plochy Plasma.

KDE Plasma 6 na FreeBSDKDE Plasma 6 na FreeBSD

DietPi 10.0

Lehká linuxová distribuce DietPi vydala verzi 10.0, která nově staví na Debianu 12 (Bookworm). Systémy s Debianem 11 jsou přesunuty do kompatibilní větve a uživatelům se doporučuje provést upgrade. Přímý přechod na DietPi 10.0 je možný pouze z verzí 8.0 a novějších.

Nově se v softwarovém katalogu objevuje Uptime Kuma pro monitoring služeb a ownCloud Infinite Scale jako moderní nástupce původního ownCloudu. Naopak kvůli nekompatibilitě s PHP 8 a ukončenému vývoji končí podpora pro starý ownCloud, Pydio 8 a RPi Cam Web Interface. Změny se dotkly i hardwaru – DietPi ukončuje podporu pro Sparky SBC a některé starší desky NanoPi.

Pozitivní novinkou je dostupnost DietPi přímo v Raspberry Pi Imageru, podpora Rocket NPU pro Quartz64 a aktualizované nástroje Let’s Encrypt s HTTP/3 přes QUIC. Vydání přináší také řadu oprav chyb napříč SBC platformami.

DietPi 9.1DietPi

Mecha Comet

Mecha Comet je nový open-source kapesní počítač s Linuxem, který právě míří na Kickstarter. Nejde o telefon ani náhradu notebooku, ale o modulární zařízení, které se přizpůsobí podle potřeby. Díky magnetickým nacvakávacím modulům může fungovat jako herní konzole, bastlířská platforma s GPIO nebo miniaturní počítač s QWERTY klávesnicí a touchpadem.

Hardware i software jsou otevřené, takže komunita může vytvářet vlastní rozšiřující moduly. Zařízení nabízí 3,92" AMOLED displej, ARM procesory NXP (i.MX 8M Plus nebo výkonnější i.MX 95), až 8 GB RAM a rozšiřitelné úložiště. Výdrž baterie dosahuje až 7 hodin aktivního používání. Mecha Comet běží na Fedora-based systému Mechanix s dotykově optimalizovaným rozhraním postaveným na Waylandu a Rustu.

Školení Zabbix

Podporuje běžné linuxové aplikace pro ARM a je zaměřen hlavně na nadšence, vývojáře a technické kutily. Cena začíná na 189 dolarech a první kusy by měly být k dispozici v květnu nebo v červnu.Nově vydáno

Mecha CometMecha Comet

Nově vydáno

ELEGANCE, francouzská distribuce založená na Manjaro Linuxu s prostředím Cinnamon byla aktualizována na verzi 26.0.1. Vyšla Liya 2.5, nové vydání distribuce založené na Arch Linuxu, která používá prostředí Cinnamon a správce balíčků Pamac. Phil C oznámil vydání Skywave Linux 5.10.0, specializované živé distribuce Linuxu nakonfigurované pro připojení k internetovým rádiovým stanicím. Tým MX Linux oznámil aktualizaci své distribuce, MX Linux 25.1 postavený na Debianu 13.1.

Liya 2.5Liya 2.5
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Dále u nás najdete

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Kontrolní hlášení

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI