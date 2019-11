11. Objekt Caser – rozvětvení na základě vstupu

1. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Go jsme se seznámili s dvojicí knihoven určených právě pro Go. Jednalo se o knihovny nazvané go-expect a gexpect. Jak již název těchto knihoven naznačuje, slouží pro automatizaci práce s aplikacemi ovládanými interaktivně z příkazového řádku (konzole); pro tento účel byl původně vyvinut nástroj expect naprogramovaný v jazyku Tcl (ten je již mnoho let za vrcholem své popularity). Nástrojů využívajících interaktivní dialog na příkazové řádce pochopitelně existuje celá řada; mezi typické zástupce patří ssh, ftp, telnet, gdb, ale i prakticky všechny interpretry programovacích jazyků. Kromě automatizace různých procesů je možné knihovny go-expect a gexpect použít i pro testování aplikací, protože je možné ověřit, jak aplikace odpovídají na předem známý vstup či naopak na vstup náhodně či spíše pseudonáhodně generovaný (fuzzy testy).

Dnes se seznámíme se třetí a současně i poslední knihovnou spadající do stejné kategorie, jako obě knihovny předchozí. Popíšeme si totiž základní způsoby použití knihovny nazvané goexpect, kterou naleznete na adrese https://github.com/google/goexpect a za jejímž vývojem částečně stojí přímo společnost Google (podobně jako za vznikem a podporou samotného programovacího jazyka Go).

2. Nejdůležitější vlastnosti knihovny goexpect

Ze všech tří popisovaných knihoven se právě goexpect nejvíce přibližuje možnostem původního nástroje expect (který je podle mého názoru dosti nedoceněný, za což pravděpodobně může zvolený programovací jazyk). V knihovně goexpect totiž nalezneme jak základní funkce typu „očekávám výstup z aplikace“ a „pošli text na vstup aplikace“, tak i například podporu pro rozvětvení na základě toho, jaké texty aplikace vytiskla a dokonce i podporu pro dávkové příkazy (většinou sekvenci operací pro kontrolu vypsaných textů a zápis nových příkazů). I s těmito možnostmi se postupně seznámíme v navazujících kapitolách.

Knihovnu goexpect nainstalujeme naprosto stejným způsobem, jako jiné balíčky určené pro ekosystém programovacího jazyka Go – použitím příkazu go get:

$ go get github.com/google/goexpect

3. Základní způsob použití knihovny goexpect

Podívejme se nyní ve stručnosti na základní způsob použití knihovny goexpect. Aby bylo možné porovnat přístupy použité ve všech třech popisovaných knihovnách, bude dnešní první demonstrační příklad odvozen od příkladů, které jsme si ukázali minule. Spustíme v něm standardní nástroj uname a zjistíme, zda se na jeho výstupu objevil řetězec „Linux“. Celý postup je relativně přímočarý.

Nejprve je nutné nástroj uname spustit, což se provede jediným příkazem Spawn (následovaným pochopitelně běžnou kontrolou chyb, které při spouštění mohou nastat):

child, _, err := expect.Spawn("uname", -1) if err != nil { log.Fatal(err) }

Poznámka: druhá hodnota –1 značí, že se nebude explicitně nastaveno čekání na text, který má aplikace vypsat (timeout). V dalších příkladech však čekání použijeme.

Dále je důležité zajistit, aby se proces uzavřel na konci celého testu. V tomto případě nám velmi dobře poslouží blok defer:

defer child.Close()

Samotný test, jaký výstup aplikace vyprodukovala, se provádí metodou nazvanou přímočaře Expect, ovšem s tím rozdílem (oproti oběma předchozím knihovnám), že se nespecifikuje holý text, ale regulární výraz. Ten se sestaví a přeloží funkcí regexp.MustCompile (pochopitelně nesmíme zapomenout na import příslušného balíčku):

linuxRe := regexp.MustCompile("Linux") child.Expect(linuxRe, time.Second)

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 44 /01_chec­k_uname_linux.go:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("uname", -1) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() linuxRe := regexp.MustCompile("Linux") child.Expect(linuxRe, time.Second) }

goexpect.Spawn s inicializací vyžadovanou knihovnou go-expect: Poznámka: příklady ukázané minule byly, alespoň co se týká počtu zapsaných řádků, poněkud delší a komplikovanější. Ostatně si můžeme porovnat přímočaré zavolánís inicializací vyžadovanou knihovnou

console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout)) if err != nil { log.Fatal(err) } defer console.Close() command := exec.Command("python") command.Stdin = console.Tty() command.Stdout = console.Tty() command.Stderr = console.Tty()

4. Informace vracené metodou Expect

V předchozím demonstračním příkladu jsme volali metodu Expect bez toho, aby došlo k ověření jejích návratových hodnot:

child.Expect(linuxRe, time.Second)

Ve skutečnosti je však prakticky vždy nutné návratové hodnoty nějakým způsobem zpracovat. Tato funkce vrací tři hodnoty – nalezený řetězec, řez (slice) se všemi odpovídajícími částmi textu (využijeme ho u složitějších regulárních výrazů se skupinami – groups) a objekt představující chybu. Pokud k chybě nedošlo, bude poslední vrácená hodnota rovna nil. Tu můžeme snadno zpracovat a pokud k chybě nedošlo vypsat první dvě návratové hodnoty:

s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Printf("Found: %s", s) log.Printf("Matches: %v", match)

Výsledkem by po spuštění mělo být:

2019/11/26 21:30:08 Found: Linux 2019/11/26 21:30:08 Matches: [Linux]

Podobného výsledku dosáhneme i při použití složitějšího regulárního výrazu:

linuxRe := regexp.MustCompile("[Ll][Ii][Nn][Uu][Xx]") s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) }

Popř.:

linuxRe := regexp.MustCompile("[A-Za-z]+") s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) }

Výsledek by měl být ve všech případech podobný:

2019/11/26 21:48:52 Found: Linux 2019/11/26 21:48:52 Matches: [Linux]

Opět si ukažme úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu, který naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 44 /02_chec­k_uname_linux 2 .go:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("uname", -1) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() linuxRe := regexp.MustCompile("Linux") s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Printf("Found: %s", s) log.Printf("Matches: %v", match) }

5. Chování skriptu ve chvíli, kdy se na výstupu aplikace neobjeví očekávaný text

Můžeme si pochopitelně vyzkoušet, co se stane ve chvíli, kdy na výstupu spuštěné aplikace očekáváme nějaký text, který se ovšem vůbec neobjeví. Podobně jako minule upravíme předchozí příklad takovým způsobem, aby se očekával text „BSD“ a nikoli „Linux“:

linuxRe := regexp.MustCompile("BSD") s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second)

Po přibližně sekundovém čekání by se měla vypsat zpráva:

expect: Process not running

Tato zpráva nám říká, že testovaný proces (nástroj uname) byl ukončen, ale knihovna goexpect stále nemá k dispozici požadovaný text, což znamená, že ho aplikace ve skutečnosti vůbec nevypsala.

Takto upravený demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 44 /03_chec­k_uname_bsd.go:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("uname", -1) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() linuxRe := regexp.MustCompile("BSD") s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Printf("Found: %s", s) log.Printf("Matches: %v", match) }

6. Ovládání interaktivní hry skriptem

Zjištění, zda se na výstupu aplikace objevil zadaný text, již umíme naprogramovat. Zbývá maličkost – poslat aplikaci (na její standardní vstup) nějaký text. V knihovně goexpect pro tento účel slouží metoda nazvaná Send. Nesmíme přitom zapomenout, že v mnoha aplikacích je nutné příkazy ukončit Enterem, což je v unixových systémech znak „

“:

child.Send("d

")

Jednoduchý skript pro ovládání minule zmíněné hry Zombie MUD lze vytvořit takto (viz též https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 44 /04_tel­net_game_A.go):

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("telnet zombiemud.org", -1) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() s, _, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Your choice or name:"), 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println(s) // ukonceni hry child.Send("d

") s, _, err = child.Expect(regexp.MustCompile("Ok, see you later!"), 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println(s) }

7. Dávkové příkazy

Další užitečnou součástí knihovny goexpect jsou takzvané „dávkové příkazy“ (batch), které nám umožňují zjednodušit sérii volání metod Expect a Send. Namísto toho lze zapsat:

... ... ... &expect.BExp{R: "Your choice or name:"}, &expect.BSnd{S: "d

"}, &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}, ... ... ...

První řádek odpovídá volání metody Expect, druhý volání metody Send atd. Celá série takto vytvořených příkazů je typu řez (slice) hodnot expect.Batcher, kterou spustíme metodou ExpectBatch:

_, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BExp{R: "Your choice or name:"}, &expect.BSnd{S: "d

"}, &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 1*time.Second)

Testovat je nutné především druhou návratovou hodnotu, která buď obsahuje nil nebo objekt představující chybu:

if err != nil { log.Fatal(err) }

Příklad z předchozí kapitoly lze tedy zkrátit takto:

package main import ( "log" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("telnet zombiemud.org", 1*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BExp{R: "Your choice or name:"}, &expect.BSnd{S: "d

"}, &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 1*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println("OK") }

8. Zpracování výsledků činnosti metody ExpectBatch

Z předchozího textu již víme, že druhou návratovou hodnotou metody ExpectBatch je nil nebo struktura představující chybový stav. První návratová hodnota je však zajímavější, protože obsahuje (zjednodušeně řečeno) historii všech příkazů volaných v rámci jednoho dávkového procesu. Můžeme si to snadno odzkoušet:

br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BExp{R: "Your choice or name:"}, &expect.BSnd{S: "d

"}, &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 2*time.Second)

Hodnota uložená do proměnné br je řez struktur s výsledky volání jednotlivých příkazů. Zobrazit si můžeme některý z prvků těchto struktur, především samotný výstup zachycený z testované/řízené aplikace:

for _, b := range br { log.Println(b.Idx, b.Output) }

Výstup z příkladu může vypadat například takto:

2019/11/26 21:43:10 OK 2019/11/26 21:43:10 0 Trying 85.23.110.31... Connected to zombiemud.org. Escape character is '^]'. Welcome to ... ___ __ __) __ __) ______ (, ) /) , (, /| /| (, / / (, / ) / ______ (/_ _ / | / | / / / / _/_(_) // (_/_) _(__(/_) / |/ |_ / / _/___ /_ ) / (_/ ' (___(_ (_/___ / (__ / ... online since 1994. There are currently 57 mortals and 6 wizards online. Give me your name or choose one of the following: [C]reate a new character [W]ho is playing [V]isit the game [S]tatus of the game [D]isconnect Your choice or name: 2019/11/26 21:43:10 2 d Ok, see you later!

Vždy je zobrazen index (0, 2, …) a příslušný text.

Opět si pro úplnost ukažme úplný kód příkladu, který jsme použili pro získání předchozího výsledku:

package main import ( "log" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("telnet zombiemud.org", 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BExp{R: "Your choice or name:"}, &expect.BSnd{S: "d

"}, &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println("OK") for _, b := range br { log.Println(b.Idx, b.Output) } }

9. Ovládání interpretru Pythonu pomocí dávkových příkazů

V předchozím článku jsme si mj. ukázali ovládání interpretru Pythonu s využitím následujících příkazů (resp. jejich sekvencí):

console.SendLine("1+2") console.ExpectString("3") console.ExpectString(">>> ") console.SendLine("6*7") console.ExpectString("42") console.ExpectString(">>> ") console.SendLine("quit()")

Tuto sekvenci lze s využitím knihovny goexpect zkrátit na:

&expect.BSnd{S: "1+2

"}, &expect.BExp{R: "3"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "6*7

"}, &expect.BExp{R: "42"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "quit()

"}},

Poznámka: zda se jedná o řešení jednodušší či naopak méně čitelné, již ponechám na zvážení samotnému čtenáři. Výhodou druhého řešení je, že očekávané řetězce jsou zapsány formou regulárních výrazů.

Zařazení výše uvedené sekvence příkazů do skriptu může vypadat následovně:

package main import ( "log" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "1+2

"}, &expect.BExp{R: "3"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "6*7

"}, &expect.BExp{R: "42"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "quit()

"}}, 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println("OK") for _, b := range br { log.Println(b.Output) } }

10. Zjištění, která verze Pythonu je spuštěna

V dalším demonstračním příkladu je ukázán jeden ze způsobů zjištění, jaká verze Pythonu (Python 2, Python 3) je aktuálně spuštěna, což je opět varianta na příklady prezentované minule. Nyní ovšem můžeme využít regulární výrazy a navíc lze přímo zpracovat jejich výsledek (capture). Povšimněte si, že v regulárním výrazu je definovaná skupina (group) okolo předpokládaného čísla verze:

_, m, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Python ([23])"), 2*time.Second)

V případě, že je verze Pythonu nalezena (err == nil), pak bude v proměnné m uložena dvojice řetězců: celý text odpovídající regulárnímu výrazu a text s číslem verze. Pak tedy můžeme přímo přistoupit ke druhému řetězci:

version := m[1] log.Println("Python version:", version)

Úplný kód skriptu, který verzi detekuje, lze napsat následovně:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() _, m, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Python ([23])"), 2*time.Second) err = child.Send("quit()

") if err != nil { log.Fatal(err) } version := m[1] log.Println("Python version:", version) }

11. Objekt Caser – rozvětvení na základě vstupu

V původní knihovně expect bylo relativně snadné provést rozvětvení na základě vstupu přečteného z terminálu běžící aplikace. Podobnou funkcionalitu nám nabízí i knihovna goexpect, ovšem ne v tak čitelné podobě, což je mimo jiné způsobeno i silným typovým systémem programovacího jazyka Go (oproti netypovému TCL). Rozvětvení na základě toho, zda se na terminálu objevil text „Python 2“ nebo „Python 3“, může být zapsáno takto:

&expect.BCas{[]expect.Caser{ &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()}, &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}}, time.Second)

Poznámka: povšimněte si, že se neuvádí pouze podmínka (regulární výraz), ale i operace, která se má provést při splnění této podmínky.

Tento test je možné relativně snadno zakomponovat do skriptu:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BCas{[]expect.Caser{ &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()}, &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}}, time.Second) err = child.Send("quit()

") if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println("OK") for _, b := range br { log.Println(b.Output) } }

12. Složitější příklad založený na objektu Caser

Skript ovšem může být složitější a kromě podmínek (i vnořených!) může obsahovat nám již známé příkazy pro očekávání textu na terminálu aplikace a pro poslání jiného textu na její vstup. Ostatně si to můžeme ukázat na dalším příkladu:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BCas{[]expect.Caser{ &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()}, &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "6*7

"}, &expect.BExp{R: "42"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "quit()

"}}, 2*time.Second) log.Println("OK") for _, b := range br { log.Println(b.Output) } }

Díky tomu, že tento příklad vypisuje výsledek volání ExpectBatch, budeme moci sledovat činnost celého skriptu:

2019/11/27 20:08:37 OK 2019/11/27 20:08:37 Python 2.7.6 (default, Nov 23 2017, 15:49:48) [GCC 4.8.4] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 2019/11/27 20:08:37 >>> 2019/11/27 20:08:37 42 2019/11/27 20:08:37 >>>

13. Kanál obsahující stav aplikace po jejím ukončení

Prozatím jsme používali metodu Spawn takovým způsobem, že jsme ignorovali její druhou návratovou hodnotu:

child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)

Ve druhé hodnotě je ve skutečnosti vrácen kanál, z něhož je možné přečíst stav aplikace po jejím ukončení. Připomeňme si, že čtení z kanálu (bez kapacity) je blokující operací, takže se dá využít i pro čekání na ukončení aplikace. Ovšem nás dnes bude zajímat především informace, která je do kanálu poslána ve chvíli, kdy se aplikace ukončila. Kanál tedy uložíme do proměnné:

child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)

A na konci (po ukončení interpretru) data z kanálu přečteme a zpracujeme:

err = <-errChannel if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println("Exit: success")

Výsledek by měl vypadat následovně:

2019/11/26 21:41:36 OK 2019/11/26 21:41:36 Exit: success

Pro úplnost si ukažme celý zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BCas{[]expect.Caser{ &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()}, &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "import sys

"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "sys.exit(0)

"}}, 2*time.Second) log.Println("OK") err = <-errChannel if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println("Exit: success") }

14. Interpret ukončený s návratovou hodnotou odlišnou od nuly

Nyní interpret Pythonu ukončíme zavoláním funkce sys.exit(1):

... ... ... &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)

"}}, ... ... ...

V tomto případě by se měl náš skript chovat odlišně:

2019/11/26 21:41:48 OK 2019/11/26 21:41:48 exit status 1 exit status 1

Poznámka: povšimněte si, že se v kanálu objevil nejenom numerický kód (1), ale i celá zpráva „exit status 1“.

Opět si pro úplnost ukažme zdrojový kód celého příkladu, který vypadá takto:

package main import ( "log" "regexp" "time" "github.com/google/goexpect" ) func main() { child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { log.Fatal(err) } defer child.Close() _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BCas{[]expect.Caser{ &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()}, &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "import sys

"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)

"}}, 2*time.Second) log.Println("OK") err = <-errChannel if err != nil { log.Fatal(err) } log.Println("Exit: success") }

15. Využití knihovny goexpect v jednotkových testech

Velmi užitečné může být využití knihovny goexpect v jednotkových testech, které jsou většinou postaveny přímo na standardním balíčku testing (ovšem pochopitelně je možné v případě potřeby použít i další balíčky). Podívejme se, jak snadno je možné přepsat příklad, v němž se komunikuje s interpretrem programovacího jazyka Python, do podoby jednotkového testu. Namísto funkce main použijeme libovolnou funkci, jejíž název odpovídá požadavkům jednotkových testů (jméno začíná Text a parametrem je hodnota typu *testing.T):

func TestPythonInterpreter(t *testing.T) { ... ... ... }

Poté již můžeme volat metody implementované typem testing.T, tj. t.Fatal(), t.Error() či t.Log().

Úplný zdrojový text takto přepsaného příkladu vypadá následovně:

package main import ( "regexp" "testing" "time" "github.com/google/goexpect" ) func TestPythonInterpreter(t *testing.T) { child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { t.Fatal(err) } t.Log("Python interpreter has been started") defer child.Close() _, m, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Python ([23])"), 2*time.Second) err = child.Send("quit()

") if err != nil { t.Fatal(err) } if len(m) < 1 { t.Fatal("No match (should not happen") } version := m[1] t.Log("Detected Python version:", version) }

Po spuštění příkladu by se na výstupu měly objevit informace o tom, jaká verze Pythonu byla detekována; následně se jen zobrazí PASS značící, že byl test úspěšně dokončen:

=== RUN TestPythonInterpreter --- PASS: TestPythonInterpreter (0.02s) 13_python_test.go:16: Python interpreter has been started 13_python_test.go:31: Detected Python version: 2 PASS ok command-line-arguments 0.029s

go test, ideálně s přepínačem -v, aby se vypisovaly i podrobnější informace o průběhu testu. Poznámka: pro spuštění je nutné použít příkaz, ideálně s přepínačem, aby se vypisovaly i podrobnější informace o průběhu testu.

16. Složitější test založený na dávkové úloze a testu návratové hodnoty testované aplikace

Naprosto stejným způsobem, jaký byl uveden v předchozí kapitole, lze přepsat i výše uvedený příklad, který po spuštění interpretru Pythonu provede několik aritmetických výpočtů a následně interpret ukončí zavoláním funkce sys.exit(0). Opět při implementaci využijeme standardní balíček testing:

package main import ( "regexp" "testing" "time" "github.com/google/goexpect" ) func TestPythonInterpreter(t *testing.T) { child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { t.Fatal(err) } t.Log("Python interpreter has been started") defer child.Close() _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BCas{[]expect.Caser{ &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()}, &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "import sys

"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "sys.exit(0)

"}}, 2*time.Second) t.Log("OK") err = <-errChannel if err != nil { t.Fatal(err) } t.Log("Exit: success") }

Test je nutné spustit příkazem go test -v. Po spuštění by se měly na terminálu objevit následující zprávy ukazující jak průběh celého testu, tak i jeho konečný výsledek:

=== RUN TestPythonInterpreter --- PASS: TestPythonInterpreter (0.03s) 14_error_channel_test.go:16: Python interpreter has been started 14_error_channel_test.go:30: OK 14_error_channel_test.go:36: Exit: success PASS ok command-line-arguments (cached)

17. Chování jednotkového testu ve chvíli, kdy je interpret ukončen s návratovou hodnotou odlišnou od nuly

Ukažme si ještě pro úplnost, jak se chování jednotkového testu změní v případě, že testovaná aplikace (konkrétně interpret Pythonu) skončí s návratovým kódem odlišným od nuly. V kódu příkladu provedeme následující minimální změnu:

... ... ... &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)

"}}, ... ... ...

Výsledek získaný po spuštění jednotkového testu:

=== RUN TestPythonInterpreter --- FAIL: TestPythonInterpreter (0.03s) 15_error_channel_test.go:16: Python interpreter has been started 15_error_channel_test.go:30: OK 15_error_channel_test.go:34: exit status 1 FAIL FAIL command-line-arguments 0.036s

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article 44 /15_e­rror_channel_test.go:

package main import ( "regexp" "testing" "time" "github.com/google/goexpect" ) func TestPythonInterpreter(t *testing.T) { child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second) if err != nil { t.Fatal(err) } t.Log("Python interpreter has been started") defer child.Close() _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{ &expect.BCas{[]expect.Caser{ &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()}, &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "import sys

"}, &expect.BExp{R: ">>> "}, &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)

"}}, 2*time.Second) t.Log("OK") err = <-errChannel if err != nil { t.Fatal(err) } t.Log("Exit: success") }

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

