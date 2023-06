Softwarová sklizeň (7. 6. 2023): grafické umění ve stylu retro

Calligraphy

Nástroj, který umí proměnit ASCII text na umění. Jedná se o aplikaci s rozhraním GTK4, která umí převést psaný text na velký nápis tvořený právě z ASCII znaků. Vytvoří tak docela poutavý banner, použitelný kdekoliv. Má jednoduché rozhraní, ve kterém můžete vybírat z jedenácti různých stylů písem.

gitlab.com/gregorni/Calligraphy, 1.0.0

Halftone

Aplikace, která promění vaše fotky na retro počítačovou grafiku, která vypadá jako z přelomu 80. a 90. let minulého století. Používá k tomu tři různé metody ditheringu a to klasickou Floyd-Steinbergova distribuci, Bayerův maticový rozptyl a Riemersmův rozptyl. Kromě toho umí měnit velikost obrázků, nastavit počet použitých barev a exportovat obrázky do různých formátů.





github.com/tfuxu/Halftone, 0.2.1

Contour

Multiplatformní emulátor terminálů, který funguje na Linux, na Windows, na macOS a na FreeBSD. Kromě obvyklých funkcí nabízí renderování pomocí GPU, vysoké rozlišení, podporu ligatur ve fontech, Unicode a emoji, tučné písmo nebo kurzívu a spoustu dalších funkcí. Pokud ho používáte ve Windows 10/11 nebo v prostředí KDE nabízí i efekty jako je průhlednost nebo rozostření.





github.com/contour-terminal/contour, 0.3.12.262

ReSolve

Multiplatformní program s grafickým uživatelským rozhraním pro výpočet elektrických odporů. Z výsledků pak dokáže doporučit i typy rezistorů, které jsou běžně dostupné. Po dosazení vstupů elektrického obvodu umí vypočítat hodnotu odporů a vybrat rezistory s nejbližší hodnotou.

github.com/efa/ReSolve, 0.10.09

Blbinka

Závislost na chytrých telefonech je neduhem naší doby. Při boji proti ní někdo občas vymyslí zajímavé řešení.