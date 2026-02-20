Statistiky HDD za rok 2025: první 26TB disky a zrychlené odcházení 8TB staříků

Úvodem se sluší podotknout, že nejstarší dostupné statistiky, které Backblaze na webu má, jsou za rok 2015. Tehdy šlo o přehled disků s kapacitami od 1,5 TB po první 8TB Ultrastary, nyní o 10 let později se 8TB kapacita víceméně po letech loučí.
Přehled roku 2025
Více než 337 tisíc disků v provozu, z toho zhruba každý dvanáctý HGST, každý třetí Seagate, každý třetí Toshiba, každý čtvrtý WDC. Celkový počet selhání za loňský rok je více než 4 300 kusů, hodnota AFR je tedy 1,36 %, což je méně, než loni a předloni.
Do přehledu přibyly dva nové modely disků, 112 kousků 16TB Seagate ST16000NM000J a 1201 kousků 26TB WDC WUH722626ALE6L4.
Na čestné tribuně za rok 2025 sedí několik modelů s minimálním či přímo nulovým množstvím selhání za celý rok:
- 4TB HGST HMS5C4040BLE640 – jedno selhání
- 8TB Seagate ST8000NM000A – žádné selhání
- 12TB Seagate ST12000NM000J – jedno selhání
- 16TB Seagate ST16000NM000J – jedno selhání
- 16TB Seagate ST16000NM002J – žádné selhání
- 26TB WDC WUH722626ALE6L4 – jedno selhání
Že už moc neodcházejí relativně spolehlivé řady starých disků s nízkými kapacitami, odpovídá pozorováním Backblaze v předchozích letech. Když se v rámci dané řady disků odeberou do křemíkového nebe problémové kusy, zbytek má tendenci držet řadu let celkem v poklidu. Zkrátka takové hvězdy hlavní sekvence, než přijde konec jejich životního cyklu.
Naopak, že odejde jeden z nejnovějších 26TB modelů, celkem odpovídá tomu, že z nově spuštěných disků obvykle nějaké kusy odpadnou velice rychle.
Odpadlíci
Na opačné straně spektra máme modely pevných disků, které letos u Backblaze odcházely ve zvýšeném množství.
- 8TB HGST HUH728080ALE600 8TB – selhání 10,29 % provozované flotily
- 10TB Seagate ST10000NM0086 – selhání 5,23 %
- 16TB Toshiba MG08ACA16TEY – selhání 4,14%
U 8TB HGST se přehled na chvíli zastavuje. Jde u něj totiž o značný nárůst defektnosti. A protože disky jsou na jednom konkrétním místě provozovány v jednom balíku (je jich už jen 1073, tedy méně něž jeden Vault s kapacitou 1200 disků), nelze vyloučit, že zde hraje roli nějaký vnější faktor. Povedlo se vyloučit teplotu, v tuto chvíli v Backblaze zkoumají, jestli vliv nemohou mít nějaké slabé vibrace. Každopádně jde o postarší generaci disků, která se prostě možná jen „začíná loučit“ (v provozu je necelých 8 let).
U 16TB Toshiby jde o průměrný údaj za rok, třetí kvartál 2025 se u těchto disků u Backblaze objevil spike na téměř 17% hodnotě AFR, takže s Toshibou řešili věci kolem ladění firmwaru disků. Povedlo se, hodnota AFR klesla pro Q4/2025 na lehce přes 4 procenta – stále poměrně dost, ale podstatně lepší než podzimní hodnoty.
Podíváme-li se na data optikou kapacit, které zhruba ilustrují technologické změny, tak pro 2TB – 4TB – 8TB – 10TB – 12TB – 14TB – 16TB – 18TB – 20TB – 22TB – 24TB kapacity jde z hlediska nahrazovaných kusů zhruba o Gaussovu křivku, byť trochu zubatou. Opět nic, co by vybočovalo z teorie, že nové disky spíše drží a mezi těmi hodně starými už vše, co mělo odpadnout, odpadlo. Majorita výměn připadá na kapacity 12 až 16 TB.
Nic není jisté
Letos nabývám dojmu, že relevance dat Backblaze pro běžného spotřebitele, klesá. Statistika nad tisíci kusů disku je jedna věc, ale když vám odejde jediný váš SATA HDD, vy jej vyreklamujete a nový kus odejde za týden také, tak vidíte svět jinak. Stačí si pročíst diskuse a hodnocení na e-shopech, které takové údaje sbírají (třeba u jednoho opravdu velkého zeleného prodejce) a nabudete dojmu, že občas člověk dostane skvělý kus a příští várka je vysloveně špatná – hřeje, vibruje, parkuje hlavička tisíckrát za minutu a podobné šílenosti.
Jakoby nákup této magické technologie byl sám jen loterií, štěstím na dobrou výrobní sérii. Do toho navíc vstupuje faktor rostoucích cen, kdy klasické pevné disky – podobně jako DRAM a NAND flash – stále zdražují, jejich nedostatek se bude jedině prohlubovat a ceny, pokud už nejsou, tak budou vpravdě nechutné. Jak píše Petr v textu o WD, hlad po datových úložištích ze strany datových center neklesá, rozvoj AI tomu také nepřispívá a člověk, který dá víc jak 10 tisíc Kč za 16 TB disk jistě nebude nadšen, pokud mu tento disk s takto velkým množstvím dat odejde.
Zárukou pak není ani koupě dvou či více kusů do RAIDu a jak plyne z dat Backblaze, tak jistotu vám nedá ani nákup stejných kapacit od různých výrobců či různých řad HDD téhož výrobce. A do toho všeho je potřeba se vyznat v tom, který model je či není SMR, helium, HAMR atd.
Tohle bude z hlediska HDD poměrně těžký rok.