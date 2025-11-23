Nvidia na Linuxu konečně s HDR metadaty, Steam Frame používá ovladač Mesa Turnip

Ovladač Nvidia 580.94.11 s podporou HDR metadat
Společnost Nvidia vydala čerstvou beta verzi ovladače 580.94.11 pro svá GPU, který je současně nejnovější beta verzí Vulkan ovladače. Zde mezi novinkami najdeme právě podporu
VK_EXT_hdr_metadata, tedy HDR metadat na Linuxu.
Toto Vulkan rozšíření podporu ovladač Nvidia pro platformu Windows už několik let (konkrétně od roku 2018, kdy necelý rok po vzniku tohoto rozšíření v rámci verze Vulkan 1.0 se vůbec podpora HDR metadat objevila), podobně už nějakou dobu najdeme podporu v Mesa ovladači pro Nvidii, nicméně sám kalifornský gigant, nedávno prolomivší magickou hranici hodnoty firmy 5 bilionů dolarů, se na Linuxu tedy přidává až nyní.
Každopádně tato beta verze ovladače Nvidia tedy implementuje podporu, a to konkrétně pro Wayland (X11, resp. X.Org nikoli). Doplňme, že řada ovladače 580 je poslední, která podporuje pre-RTX GeForce, tedy konkrétně modely od Maxwell (GTX 700 a GTX 900) po Pascal (GTX 1000). Jinak obecně je tato beta ovladačem, který mimo jiné implementuje Vulkan 1.4, včetně podpory Vulkan ray-tracingu, a to na Windows i Linuxu.
Týden v KDE: ladění Plasmy 6.6.0
Další týden a s ním další novinky v projektu desktopového prostředí KDE. Chystaná Plasma 6.6.0 kupříkladu dostala možnost při záznamu obrazovky selektivně vyloučit konkrétní okna. To lze činit z lišty okna z kontextové nabídky. Jinak do této verze Plasmy míří další vylepšení vzhledu prostředí, například jde o lepší vzhled blur efektu oken při tmavém vzhledu prostředí, kde je opět produkován tmavší stín, podobně jako tomu bylo u Plasmy 6.4, a to v závislosti na konkrétním nastavení v konfiguraci prostředí.
Při proklikávání se seskupenými okny v ikoně hlavního panelu nebudou nově okna přes celou obrazovku první, ale okna se cyklí v pořadí dle posledního použití. Pokud uživatel zobrazí Kickoff menu a náhodou bude mít kurzor myši v místě nějaké položky, nebude nově tato položka hned aktivní.
Z balíku oprav tohoto týdne jich více než desítka míří ještě do Plasmy 6.5.3, jen tři opravy pak do připravované Plasmy 6.6.0 (jedna z nich se týká XWaylandu). Z výkonnostních věcí je například řešena plynulost chodu animací v Plasmě i KWin obecně, a to v situacích, kdy prostředí běží s vyšší obnovovací frekvencí obrazu než 60 Hz.
Týden v GNOME #225: nejen vylepšený kalendář
GNOME Kalendář má hotovou implementaci ICS, pročež nově podporuje export kalendáře do .ics souborů. Objeví se v GNOME 50. Spolu s ním pak vleklé, ale konečně dotažené řešení konkrétního merge requestu, který přepracoval vzhled rychlých popoverů, sjednotil dvě stránky do jedné a aktualizoval styl na současný design GNOME. Spolu s dalšími pracemi došlo dokonce ke zmenšení kódu o 120 řádků a uzavřena čtveřice hlášených chyb.
Soubory GNOME dostávají implementaci rychlejšího načítání náhledů souborů. Nový kód plně využívá možnosti GTK4, náhledy se nyní načítají asynchronně, takže by mělo zmizet to věčné čekání na sériově načítané náhledy (samozřejmě je potřeba mít na paměti, že potenciálním limitem zrychlení zde může být rychlost daného paměťového média).
Rada dílčích vylepšení pak míří do projektů libadwaita, Glibc, GTK. Další novinky jsou v aplikacích z Circles a třetích stran. Více v tradičním přehledu novinek projektu GNOME.
Steam Frame používá ovladač Mesa Turnip
K systému virtuální reality Steam Frame, který Valve před několika dny představilo, se sluší dodat jednu zajímavost. Po hardwarové stránce staví na řešení společnosti Qualcomm, pročež tento VR systém využívá ovladač pro API Vulkan na čipech Qualcomm, známý jako Turnip.
Společnost Igalia, která na podpoře také pro Valve pracuje, též hovoří o použití FEX pro x86/x86_64 emulaci na Qualcomm ARMech ve Steam Frame. Každopádně to zajímavější bude ovladač Turnip, jelikož u Valve lze díky tomu očekávat, že toto otevřené Mesa řešení bude nyní ještě více rozvíjeno.
VKD3D 1.18 s dalšími vylepšeními pro Direct3D 12 na Vulkanu
VKD3D jakožto projekt pod křídly Wine, má za sebou vydání nové verze 1.18. Tu lze očekávat jako součást dokončovaného vydání Wine 11.0. Tvůrci zde dále vylepšují implementaci podpory běhu Direct3D 12 aplikací na Vulkanu a Linuxu. Konkrétně nyní došlo na vylepšení kódu knihovny
libvkd3d-shader další funkcionalitu a vylepšení HLSL, podporu dalších legacy Direct3D bytecode instrukcí, experimentální podporu Metal Shading Language (pro platformu Apple) a další záležitosti.
Doplňme, že běhu Windows her na Linux jsme se před pár dny věnovali podrobněji.
Pár slov k otevření kódu Zork I až III
Předevčírem jsme informovali o zveřejnění zdrojových kódu legendární série textových her Zork, a to pod MIT licencí. Dodejme k tomu pár informací.
Před mnoha lety se známý internetový archivář Jason Scott, poté, co bohatě pokryl téma původních BBS, věnoval právě fenoménu textových her. Natočil při tom dokument Get Lamp, který se posléze objevil na YouTube, včetně jeho povídání v Googlu, aby nakonec zakotvil na Archive.org se vším všudy. Zájemcům o tento kus historie si skromně dovoluji tento skvělý dokument (stejně jako sérii o BBS) vřele doporučit.