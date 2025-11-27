Obsah
1. Pohled pod kapotu formátu WebAssembly: instrukce pro řízení toku dat
3. Příklad využití instrukce select
4. Překlad ternárního operátoru, ve kterém se nevyskytují pouze konstanty
5. Koncept bloků ve WebAssembly
7. Překlad ternárního operátoru s využitím instrukce br_if
8. Instrukce WebAssembly určená pro realizaci programových smyček
9. Nekonečná programová smyčka
10. Příklady překladu počítaných programových smyček
11. Výpočty vykonávané uvnitř počítané programové smyčky
12. Vnořené počítané programové smyčky
13. Překlad zdrojových kódů, ve kterých se používá konstrukce goto
15. Rozeskok realizovaný konstrukcí switch-case
17. Podrobnější pohled na přeloženou funkci pro výpočet největšího společného dělitele
19. Tabulka se všemi doposud popsanými instrukcemi
1. Pohled pod kapotu formátu WebAssembly: instrukce pro řízení toku dat
Ve třetím článku o formátu WebAssembly se zaměříme na popis instrukcí, které slouží pro řízení toku dat (control-flow). Tyto instrukce jsou použity při překladu zdrojových kódů, v nichž se vyskytuje běžné rozvětvení (if-else), vícenásobné rozvětvení (switch-case), různé varianty programových smyček (počítané i nepočítané), ale i některé výrazy s ternárními operátory (pochopitelně pouze v těch programovacích jazycích, které ternární operátory podporují). Na první pohled by se mohlo zdát, že techniky pro realizaci řízení toku dat jsou ve většině virtuálních strojů totožné, ale zrovna WebAssembly se od ostatních technologií v mnoha ohledech odlišuje, protože se namísto nepodmíněných a podmíněných skoků používají programové bloky definované již na úrovni bajtkóodu a namísto skutečných skoků se používají spíše instrukce typu „break“ a „continue“ (i když se tak nejmenují).
clang -Os --target=wasm32 -emit-llvm -c -S ${1}.c llc -march=wasm32 -filetype=obj ${1}.ll -o ${1}.wasm wasm-objdump -d ${1}.wasm
2. Instrukce select
S instrukcí nazvanou select jsme se již částečně seznámili v předchozím článku, takže jen krátce pro připomenutí:
|Operační kód
|Jméno instrukce
|Stručný popis
|0×1b
|select
|ze zásobníku přečte tři hodnoty, na základě výsledku podmínky vrátí na zásobník druhou nebo třetí hodnotu
Tato instrukce se typicky používá pro překlad výrazu s céčkovským ternárním operátorem ?:, tedy například tohoto výrazu:
podmínka ? první_podvýraz : druhý_podvýraz
Ovšem je nutné si uvědomit, že instrukce select vybírá ze zásobníku již předem vypočtené hodnoty, neprovádí tedy žádný rozeskok. To ovšem znamená, že v předchozím případě budou muset být oba podvýrazy první_podvýraz i druhý_podvýraz nejdříve vyhodnoceny – není zde realizováno takzvané zkrácené vyhodnocování (short-circuit). To ovšem znamená, že použití instrukce select je omezeno a zdaleka na všechny výrazy s ternárním operátorem budou přeloženy tak, aby tuto instrukci použily (což si ostatně ukážeme v dalších kapitolách).
3. Příklad využití instrukce select
Vyzkoušejme si, jestli Clang (resp. tomto případě backend překladač v LLVM) instrukci select dokáže využít. Pokusíme se přeložit následující jednoduchou céčkovou funkci s ternárním výrazem, který vrací jednu z konstant:
int foo(int x) { return x < 10 ? 1 : 2; }
Z výsledného bajtkódu je zřejmé, že se instrukce select skutečně použila:
condition_1.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000042 func[0] <foo>: 000043: 41 01 | i32.const 1 000045: 41 02 | i32.const 2 000047: 20 00 | local.get 0 000049: 41 0a | i32.const 10 00004b: 48 | i32.lt_s 00004c: 1b | select 00004d: 0b | end
Nejdříve se na zásobník uložily obě konstanty, z nichž jedna se bude vracet (a druhá se zahodí):
000043: 41 01 | i32.const 1 000045: 41 02 | i32.const 2
Následně se vyhodnotila podmínka a na zásobníku zůstala její výsledná hodnota true nebo false:
000049: 41 0a | i32.const 10 00004b: 48 | i32.lt_s
A následovala instrukce select, která na základě výsledku podmínky ponechá na zásobníku první nebo druhou konstantu:
00004c: 1b | select
4. Překlad ternárního operátoru, ve kterém se nevyskytují pouze konstanty
Jak ovšem bude vypadat překlad výrazu s ternárním operátorem, ve kterém se nevyskytují pouze konstantní výrazy. Opět si to můžeme ověřit na jednoduchém příkladu:
int foo(int x) { return x < 10 ? x+1 : x*3; }
Překlad do bajtkódu WebAssembly proběhne takto (resp. tak může proběhnout):
condition_2.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000042 func[0] <foo>: 000043: 20 00 | local.get 0 000045: 41 01 | i32.const 1 000047: 6a | i32.add 000048: 20 00 | local.get 0 00004a: 41 03 | i32.const 3 00004c: 6c | i32.mul 00004d: 20 00 | local.get 0 00004f: 41 0a | i32.const 10 000051: 48 | i32.lt_s 000052: 1b | select 000053: 0b | end
Toto je ovšem zajímavé, protože se ve skutečnosti vyhodnotily oba podvýrazy – jeden ovšem zbytečně. Vyhodnocení prvního podvýrazu s uložením výsledku na zásobník:
000043: 20 00 | local.get 0 000045: 41 01 | i32.const 1 000047: 6a | i32.add
Vyhodnocení podvýrazu druhého, opět s uložením výsledku na zásobník:
000048: 20 00 | local.get 0 00004a: 41 03 | i32.const 3 00004c: 6c | i32.mul
Výběr jednoho z výsledků na základě vyhodnocené podmínky:
00004d: 20 00 | local.get 0 00004f: 41 0a | i32.const 10 000051: 48 | i32.lt_s 000052: 1b | select
Prakticky stejně dopadneme při překladu programu, který pracuje s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou:
float foo(float x) { return x < 10 ? x+1 : x*3; }
Výsledek překladu do WebAssembly:
condition_3.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000042 func[0] <foo>: 000043: 20 00 | local.get 0 000045: 43 00 00 80 3f | f32.const 0x1p+0 00004a: 92 | f32.add 00004b: 20 00 | local.get 0 00004d: 43 00 00 40 40 | f32.const 0x1.8p+1 000052: 94 | f32.mul 000053: 20 00 | local.get 0 000055: 43 00 00 20 41 | f32.const 0x1.4p+3 00005a: 5d | f32.lt 00005b: 1b | select 00005c: 0b | end
5. Koncept bloků ve WebAssembly
Bajtkód WebAssembly je v mnoha ohledech podobný dalším typům bajtkódů, zejména těch, které jsou založeny na výpočtech s hodnotami uloženými na zásobníku operandů (operand stack). Ovšem realizace skoků a rozeskoků je ve WebAssembly poněkud odlišná. V dalších bajtkódech najdeme instrukce určené pro skok na určitou adresu, ať již absolutní nebo relativní, zatímco WebAssembly je založena na konceptu takzvaných bloků. Základ tohoto konceptu tvoří dvojice instrukcí nazvaných block a end, které určují začátek a konec bloku. Při vykonávání těchto instrukcí se na takzvaný zásobník řízení toku (control-flow stack) ukládají nebo naopak odstraňují návěští (label):
|Operační kód
|Jméno instrukce
|Stručný popis
|0×02
|block
|uloží návěští na zásobník řízení toku (control-flow stack)
|0×0b
|end
|odstraní návěští ze zásobníku řízení toku (control-flow stack)
Dále existují instrukce, které dokážou provést podmíněný nebo nepodmíněný skok na začátek nebo na konec bloku. U těchto instrukcí je navíc možné zvolit, začátek či konec kterého bloku bude použit – bloky totiž mohou být vnořeny a bajtkód musí nabízet instrukce pro výskok z několika vnořených bloků atd.
6. Instrukce br a br_if
Nyní již máme k dispozici všechny důležité informace potřebné pro popis instrukcí br a br_if. Jedná se o instrukce nepodmíněného resp. ve druhém případě podmíněného skoku, což je patrné z mnemotechnických zkratek těchto instrukcí, které znamenají „branch“ a „branch if“:
|Operační kód
|Jméno instrukce
|Stručný popis
|0×0c
|br
|provede se nepodmíněný skok
|0×0d
|br_if
|pokud je na zásobníku uložena nenulová hodnota, provede se skok, jinak se neprovede žádná operace
Instrukce br_if očekává, že se na vrcholu zásobníku operandů nachází hodnota libovolného typu. Pokud je tato hodnota nenulová (což odpovídá true), provede se skok. Pokud je hodnota nulová, pokračuje se další instrukcí. Instrukce br provede skok vždy, bez ohledu na obsah zásobníku operandů. Nyní je ovšem důležité vysvětlit, co vlastně znamená sousloví „provede se skok“. Pracuje se zde se zásobníkem řízení toku (control-flow stack), ze kterého se přečte TOP-n tá položka. Typicky se setkáme s instrukcí br_if 0, která pracuje s nejvyšší položkou na zásobníku. Na základě přečtené položky se hledá konec příslušného bloku a skok je proveden za tento konec (samozřejmě se v praxi adresy konců bloků mohou předpočítat dopředu).
7. Překlad ternárního operátoru s využitím instrukce br_if
Instrukce br_if musí být použita například v případě, že se ve výrazu s ternárním operátorem volají nějaké funkce popř. jsou zde zapsány podvýrazy, které mění obsah proměnné (++, –). V takových případech již není možné vypočítat hodnoty podvýrazů v obou větvích a poté pouze instrukcí SELECT vybrat jeden z výsledků, ale musí se použít skutečný podmíněný skok.
Ukažme si tento koncept na jednoduchém programu, který ve funkci foo provádí rozvětvení na základě zapsané podmínky, která je vhodně nastavena tak, aby ji překladač nemohl vyhodnotit již v době překladu:
int bar(int x); int baz(int x); int foo(int x) { return x < 42 ? bar(x) : baz(x); }
Překlad tohoto programu do bajtkódu WebAssembly bude vypadat následovně:
condition_4.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000056 func[2] <foo>: 000057: 02 40 | block 000059: 20 00 | local.get 0 00005b: 41 29 | i32.const 41 00005d: 4a | i32.gt_s 00005e: 0d 00 | br_if 0 000060: 20 00 | local.get 0 000062: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.bar> 000068: 0f | return 000069: 0b | end 00006a: 20 00 | local.get 0 00006c: 10 81 80 80 80 00 | call 1 <env.baz> 000072: 0b | end
V bajtkódu je definován samostatný blok. V rámci tohoto bloku je vypočtena podmínka a na základě jejího výsledku buď dojde k výskoku z tohoto bloku instrukcí br_if nebo se pokračuje v dalších instrukcích které zavolají funkci bar a následně se funkce ukončí. Při skoku (výskoku z bloku) se naopak zavolá funkce baz a opět dojde k ukončení funkce.
Pro zajímavost se podívejme, jak se bude bajtkód odlišovat v případě, že všechny výpočty budou používat hodnoty s plovoucí řádovou čárkou:
float bar(float x); float baz(float x); float foo(float x) { return x < 42 ? bar(x) : baz(x); }
Výsledek překladu do bajtkódu WebAssembly ukazuje, že se vlastně pouze mění způsob výpočtu podmínky. Další instrukce zůstanou prakticky stejné:
condition_5.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000056 func[2] <foo>: 000057: 02 40 | block 000059: 20 00 | local.get 0 00005b: 43 00 00 28 42 | f32.const 0x1.5p+5 000060: 5d | f32.lt 000061: 45 | i32.eqz 000062: 0d 00 | br_if 0 000064: 20 00 | local.get 0 000066: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.bar> 00006c: 0f | return 00006d: 0b | end 00006e: 20 00 | local.get 0 000070: 10 81 80 80 80 00 | call 1 <env.baz> 000076: 0b | end
8. Instrukce WebAssembly určená pro realizaci programových smyček
V klasických virtuálních strojích se většinou programové smyčky (jak počítané, tak i nepočítané) realizují nějakou formou podmíněného skoku. Podobně je tomu i v běžných instrukčních sadách. Instrukce podmíněného skoku v takových případech obsahuje absolutní nebo relativní adresu, na kterou bude skok proveden. Ovšem ve WebAssembly je tomu jinak. Už v předchozím textu jsme se setkali s konceptem bloků realizovaných instrukcemi block a end. Tyto instrukce jsou doplněny instrukcemi podmíněného a nepodmíněného skoku: br_if a br. Ovšem, jak již víme, tyto instrukce neobsahují adresy cíle skoku, ale „pouze“ relativní číslo bloku, z něhož má být výskok proveden.
Instrukce br a br_if tedy v takovém případě skáčou na (za) konec bloku, tedy za instrukci end. Ovšem ve WebAssembly nalezneme ještě jednu instrukci, která se jmenuje loop:
|Operační kód
|Jméno instrukce
|Stručný popis
|0×03
|loop
|návěští je nastavena na současnou pozici v bajtkódu a zapamatováno
Tato instrukce se používá na stejném místě, jako již popsaná instrukce block, ovšem její sémantika je odlišná. Pokud se provede instrukce br nebo br_if, bude skok realizován nikoli za konec bloku (tedy za end), ale naopak za instrukci loop, tedy vlastně na začátek bloku loop-end.
Nekonečná smyčka by tedy mohla vypadat přibližně takto:
loop ... ... ... br 0 end
Naopak programová smyčka s testem na konci by mohla vypadat následovně:
loop ... ... .... br_if 0 end
9. Nekonečná programová smyčka
Základ konceptu smyček ve WebAssembly si ukážeme na příkladu, ve kterém je definována nekonečná smyčka, v níž se volá nějaká další funkce:
void foo(void); void loop(void) { while (1) { foo(); } }
V bajtkódu můžeme vidět blok smyčky vytvořený dvojicí instrukcí loop a end. Uvnitř smyčky se pak nachází instrukce br 0, která provádí nepodmíněný skok na začátek smyčky, protože samotná instrukce loop ve skutečnosti není implementací smyčky, ale jen definice bloku:
loop_0.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 00004a func[1] <loop>: 00004b: 03 40 | loop 00004d: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.foo> 000053: 0c 00 | br 0 000055: 0b | end 000056: 0b | end
10. Příklady překladu počítaných programových smyček
V předchozí kapitole jsme si ukázali způsob překladu nekonečné smyčky, tj. smyčky, na jejímž konci se nachází instrukce br 0, která realizuje skok na její začátek. Ovšem v praxi se setkáme spíše se sofistikovanějšími programovými smyčkami, například se smyčkami s počitadlem. Příkladem může být klasická smyčka typu for v jazyku C:
int foo(void); void loop(void) { int i; for (i=0; i<10; i++) { foo(); } }
Tato smyčka se do WebAssembly přeloží následujícím způsobem:
loop_1.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 00004e func[1] <loop>: 00004f: 01 7f | local[0] type=i32 000051: 41 0a | i32.const 10 000053: 21 00 | local.set 0 000055: 03 40 | loop 000057: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.foo> 00005d: 1a | drop 00005e: 20 00 | local.get 0 000060: 41 7f | i32.const 4294967295 000062: 6a | i32.add 000063: 22 00 | local.tee 0 000065: 0d 00 | br_if 0 000067: 0b | end 000068: 0b | end
Stále můžeme vidět prakticky stejný základ programové smyčky, nyní se ovšem skok zpět na začátek smyčky provádí instrukcí br_if v případě, že je splněna podmínka „na vrcholu zásobníku je nenulová hodnota“ (mimochodem, povšimněte si uložení hodnoty do lokální proměnné, ovšem s jejím zachováním na zásobníku instrukcí local.tee):
loop ... ... ... br_if 0 end
Vyzkoušejme si podobný zdrojový kód, ovšem nyní je aktuální hodnota počitadla smyčky předána do volané funkce foo:
int foo(int); void loop(void) { int i; for (i=0; i<10; i++) { foo(i); } }
Opět zde můžeme vidět základ celé programové smyčky realizovaný dvojicí instrukcí loop a end. Ty jsou doplněny podmíněným skokem na začátek smyčky instrukcí br_if. Čítání nyní musí být provedeno ve správném pořadí, protože skutečně pracujeme s hodnotou počitadla a funkce foo se musí volat ve správném pořadí:
loop_2.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 00004f func[1] <loop>: 000050: 01 7f | local[1] type=i32 000052: 41 00 | i32.const 0 000054: 21 00 | local.set 0 000056: 03 40 | loop 000058: 20 00 | local.get 0 00005a: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.foo> 000060: 1a | drop 000061: 20 00 | local.get 0 000063: 41 01 | i32.const 1 000065: 6a | i32.add 000066: 22 00 | local.tee 0 000068: 41 0a | i32.const 10 00006a: 47 | i32.ne 00006b: 0d 00 | br_if 0 00006d: 0b | end 00006e: 0b | end
11. Výpočty vykonávané uvnitř počítané programové smyčky
Samozřejmě se můžeme setkat s algoritmy, které využívají počitadlo smyčky pro provádění dalších operací. V dalším demonstračním příkladu je realizována počítaná programová smyčka, která využívá hodnotu počitadla pro iterativní výpočet:
int loop(int start) { int i; int s=start; for (i=0; i<10; i++) { s*=42; } return s; }
Způsob překladu tohoto zdrojového kódu do WebAssembly může vypadat následovně:
loop_3.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000042 func[0] <loop>: 000043: 01 7f | local[1] type=i32 000045: 41 0a | i32.const 10 000047: 21 01 | local.set 1 000049: 03 40 | loop 00004b: 20 00 | local.get 0 00004d: 41 2a | i32.const 42 00004f: 6c | i32.mul 000050: 21 00 | local.set 0 000052: 20 01 | local.get 1 000054: 41 7f | i32.const 4294967295 000056: 6a | i32.add 000057: 22 01 | local.tee 1 000059: 0d 00 | br_if 0 00005b: 0b | end 00005c: 20 00 | local.get 0 00005e: 0b | end
Základ počítané smyčky:
loop ... ... ... br_if 0 end
Zajímavé je, že v tomto případě si mohl překladač dovolit celý výpočet otočit a začít s nejvyšší hodnotou počitadla, protože jeho aktuální hodnota není ve výpočtu použita. Další příklad je však odlišný:
int loop(int start) { int i; int s=start; for (i=1; i<10; i++) { s*=i; } return s; }
Překlad do WebAssembly ukazuje, že nyní se s počitadlem pracuje tak, jak je to zapsáno ve zdrojovém kódu, tedy od 1 do 10 (kromě):
Code Disassembly: 000042 func[0] <loop>: 000043: 01 7f | local[1] type=i32 000045: 41 01 | i32.const 1 000047: 21 01 | local.set 1 000049: 03 40 | loop 00004b: 20 00 | local.get 0 00004d: 20 01 | local.get 1 00004f: 6c | i32.mul 000050: 21 00 | local.set 0 000052: 20 01 | local.get 1 000054: 41 01 | i32.const 1 000056: 6a | i32.add 000057: 22 01 | local.tee 1 000059: 41 0a | i32.const 10 00005b: 47 | i32.ne 00005c: 0d 00 | br_if 0 00005e: 0b | end 00005f: 20 00 | local.get 0 000061: 0b | end
12. Vnořené počítané programové smyčky
Pro zajímavost si taktéž vyzkoušíme, jakým způsobem se přeloží zdrojový kód s vnořenými smyčkami. V tomto případě se totiž instrukce pro skok na začátek smyčky (br nebo br_if) sice nebudou lišit svým parametrem (bude se stále jednat o nulu), ovšem blok, na jehož začátek bude skok prováděn, bude odlišný, a to v závislosti na kontextu (vnitřní nebo vnější smyčka):
void print(int); void nested_loops(void) { int x, y; for (y=1; y<=10; y++) { for (x=1; x<=10; x++) { print(x*y); } } }
Překlad do WebAssembly bude nyní vypadat následovně:
loop_4.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000050 func[1] <nested_loops>: 000051: 03 7f | local[1..3] type=i32 000053: 41 01 | i32.const 1 000055: 21 00 | local.set 0 000057: 03 40 | loop 000059: 41 0a | i32.const 10 00005b: 21 01 | local.set 1 00005d: 20 00 | local.get 0 00005f: 21 02 | local.set 2 000061: 03 40 | loop 000063: 20 02 | local.get 2 000065: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.print> 00006b: 20 02 | local.get 2 00006d: 20 00 | local.get 0 00006f: 6a | i32.add 000070: 21 02 | local.set 2 000072: 20 01 | local.get 1 000074: 41 7f | i32.const 4294967295 000076: 6a | i32.add 000077: 22 01 | local.tee 1 000079: 0d 00 | br_if 0 00007b: 0b | end 00007c: 20 00 | local.get 0 00007e: 41 01 | i32.const 1 000080: 6a | i32.add 000081: 22 00 | local.tee 0 000083: 41 0b | i32.const 11 000085: 47 | i32.ne 000086: 0d 00 | br_if 0 000088: 0b | end 000089: 0b | end
Jedná se o dlouhou sekvenci instrukcí, ovšem vlastní smyčky v ní nalezneme snadno:
loop loop ... ... ... br_if 0 end ... ... ... br_if 0 end
Instrukce br_if je sice stále stejná, ovšem cíle skoků se budou lišit – a to podle obsahu zásobníku řízení toku.
Pro zajímavost nyní výpočty pozměníme takovým způsobem, aby se namísto celočíselných hodnot používaly hodnoty s plovoucí řádovou čárkou:
void print(double); void nested_loops(void) { double x, y; for (y=1; y<=10; y++) { for (x=1; x<=10; x++) { print(x*y); } } }
Způsob překladu do WebAssembly:
loop_5.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000050 func[1] <nested_loops>: 000051: 01 7c | local[1] type=f64 000053: 02 7f | local[2..3] type=i32 000055: 01 7c | local[4] type=f64 000057: 44 00 00 00 00 00 00 f0 3f | f64.const 0x1p+0 000060: 21 00 | local.set 0 000062: 41 01 | i32.const 1 000064: 21 01 | local.set 1 000066: 03 40 | loop 000068: 41 0a | i32.const 10 00006a: 21 02 | local.set 2 00006c: 44 00 00 00 00 00 00 f0 3f | f64.const 0x1p+0 000075: 21 03 | local.set 3 000077: 03 40 | loop 000079: 20 00 | local.get 0 00007b: 20 03 | local.get 3 00007d: a2 | f64.mul 00007e: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.print> 000084: 20 03 | local.get 3 000086: 44 00 00 00 00 00 00 f0 3f | f64.const 0x1p+0 00008f: a0 | f64.add 000090: 21 03 | local.set 3 000092: 20 02 | local.get 2 000094: 41 7f | i32.const 4294967295 000096: 6a | i32.add 000097: 22 02 | local.tee 2 000099: 0d 00 | br_if 0 00009b: 0b | end 00009c: 20 00 | local.get 0 00009e: 44 00 00 00 00 00 00 f0 3f | f64.const 0x1p+0 0000a7: a0 | f64.add 0000a8: 21 00 | local.set 0 0000aa: 20 01 | local.get 1 0000ac: 41 01 | i32.const 1 0000ae: 6a | i32.add 0000af: 22 01 | local.tee 1 0000b1: 41 0b | i32.const 11 0000b3: 47 | i32.ne 0000b4: 0d 00 | br_if 0 0000b6: 0b | end 0000b7: 0b | end
Základ je stále stejný.
13. Překlad zdrojových kódů, ve kterých se používá konstrukce goto
Některé programovací jazyky podporují příkaz goto, takže je nutné, aby bylo možné tuto jazykovou konstrukci do WebAssembly nějakým způsobem přeložit. Samozřejmě si otestujeme, jakým způsobem je to zařízeno, což bude zajímavé, protože bajtkód WebAssembly vyžaduje pro všechny skoky blokové instrukce.
Překládat budeme následující (jak je patrné, tak zcela umělý) zdrojový kód:
void positive_case(void); void negative_case(void); void finish(void); void bar(int i) { if (i>0) { goto positive; } positive_case(); goto end; positive: negative_case(); end: finish(); }
Výsledek překladu do bajtkódu WebAssembly může vypadat následovně:
goto_1.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000079 func[3] <bar>: 00007a: 02 40 | block 00007c: 02 40 | block 00007e: 20 00 | local.get 0 000080: 41 00 | i32.const 0 000082: 4a | i32.gt_s 000083: 0d 00 | br_if 0 000085: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.positive_case> 00008b: 0c 01 | br 1 00008d: 0b | end 00008e: 10 81 80 80 80 00 | call 1 <env.negative_case> 000094: 0b | end 000095: 10 82 80 80 80 00 | call 2 <env.finish> 00009b: 0b | end
Podívejme se na základní strukturu kódu, ze kterého je patrné, že se v tomto případě musely uměle vytvořit bloky tvořené instrukcemi block a end:
block block ... ... ... br_if 0 ... ... ... br 1 end end end
Pro zajímavost se ještě podívejme na to, jak dobře je tento kód zpětně přeložen do čitelné podoby nástrojem wasm-decompile:
import memory env_linear_memory; import function env_positive_case(); import function env_negative_case(); import function env_finish(); function bar(a:int) { if (a > 0) goto B_b; env_positive_case(); goto B_a; label B_b: env_negative_case(); label B_a: env_finish(); }
14. Instrukce br_table
Poslední instrukcí WebAssembly, se kterou se dnes seznámíme, je instrukce nazvaná br_table. Jedná se o instrukci, která umožňuje realizovat vícenásobné rozvětvení na základě tabulky hodnot, které následují za operačním kódem instrukce. Tyto hodnoty mají stejný význam, jako parametry instrukcí br a br_if, tj. pozici od vrcholu zásobníku řízení toku (control-flow stack):
|Operační kód
|Jméno instrukce
|Stručný popis
|0×0e
|br_table
|skok nebo výskok z bloku top-N
V bajktódu může tato instrukce vypadat následovně:
br_table 9 5 0 1 2
Na základě hodnoty uložené na běžném zásobníku operandů (operand stack) se z tabulky hodnot za instrukcí br_table vybere n-tá hodnota. To například znamená, že pokud je na vrcholu zásobníku operandů uložena hodnota 1, vybere se z tabulky 5 atd. Jak však hodnoty uložené v této tabulce interpretovat? Hodnota 0 znamená ukončení nejvnitřnějšího bloku, hodnota 1 ukončení (výskok) z bloku vnějšího atd. Stále se tedy pracuje s blokovou strukturou, tj. s instrukcemi block a end.
15. Rozeskok realizovaný konstrukcí switch-case
V dalším zdrojovém kódu je realizován rozeskok zapsaný v programovacím jazyku C s využitím konstrukce switch-case. Tento kód si necháme běžným způsobem přeložit do WebAssembly:
void foo(void); void bar(void); void baz(void); void bzz(void); void numeric_value(int x) { switch (x) { case 0: foo(); break; case 1: bar(); break; case 2: baz(); break; case 3: bzz(); break; } }
Překlad tohoto zdrojového kódu do WebAssembly dopadne následovně:
switch_1.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 00006c func[4] <numeric_value>: 00006d: 02 40 | block 00006f: 02 40 | block 000071: 02 40 | block 000073: 02 40 | block 000075: 02 40 | block 000077: 20 00 | local.get 0 000079: 0e 04 00 01 02 03 04 | br_table 0 1 2 3 4 000080: 0b | end 000081: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.foo> 000087: 0f | return 000088: 0b | end 000089: 10 81 80 80 80 00 | call 1 <env.bar> 00008f: 0f | return 000090: 0b | end 000091: 10 82 80 80 80 00 | call 2 <env.baz> 000097: 0f | return 000098: 0b | end 000099: 10 83 80 80 80 00 | call 3 <env.bzz> 00009f: 0b | end 0000a0: 0b | end
V případě, že odstraníme nepodstatné instrukce a zaměříme se pouze na blokovou strukturu, bude výsledná struktura bajtkódu vypadat tak, že instrukce br_table (s tabulkou 0 1 2 3 4) dokáže vyskočit z libovolného z pěti zanořených bloků:
block block block block block local.get 0 br_table 0 1 2 3 4 end end end end end
Pokus o zpětný překlad naznačuje, že bloková struktura je vlastně v tomto případě poměrně umělá, protože se jen snaží napodobit běžné skoky:
import memory env_linear_memory; import function env_foo(); import function env_bar(); import function env_baz(); import function env_bzz(); function numeric_value(a:int) { br_table[B_e, B_d, B_c, B_b, ..B_a](a) label B_e: env_foo(); return ; label B_d: env_bar(); return ; label B_c: env_baz(); return ; label B_b: env_bzz(); label B_a: }
16. Rozeskok s větví default
V dalším kroku zdrojový kód demonstračního příkladu z předchozí kapitoly upravíme, a to takovým způsobem, že v něm bude zapsána i větev default, tj. větev, u které se neuvádí žádná konstanta (v jiných jazycích podmínka). Nový tvar zdrojového kódu bude v tomto případě vypadat následovně:
void foo(void); void bar(void); void baz(void); void bzz(void); void numeric_value(int x) { switch (x) { case 0: foo(); break; case 1: bar(); break; case 2: baz(); break; default: bzz(); break; } }
Způsob překladu do WebAssembly v tomto případě dopadne následovně:
switch_2.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 00006c func[4] <numeric_value>: 00006d: 02 40 | block 00006f: 02 40 | block 000071: 02 40 | block 000073: 02 40 | block 000075: 20 00 | local.get 0 000077: 0e 03 00 01 02 03 | br_table 0 1 2 3 00007d: 0b | end 00007e: 10 80 80 80 80 00 | call 0 <env.foo> 000084: 0f | return 000085: 0b | end 000086: 10 81 80 80 80 00 | call 1 <env.bar> 00008c: 0f | return 00008d: 0b | end 00008e: 10 82 80 80 80 00 | call 2 <env.baz> 000094: 0f | return 000095: 0b | end 000096: 10 83 80 80 80 00 | call 3 <env.bzz> 00009c: 0b | end
Povšimněte si, že ve výsledném bajtkódu jeden ze zanořených bloků chybí a instrukce br_table obsahuje tabulku se čtyřmi hodnotami:
block block block block local.get 0 br_table 0 1 2 3 end end end end
Odlišný je i výsledek, který získáme při pokusu o zpětný překlad z WebAssembly do čitelného vysokoúrovňového jazyka:
import memory env_linear_memory; import function env_foo(); import function env_bar(); import function env_baz(); import function env_bzz(); function numeric_value(a:int) { br_table[B_d, B_c, B_b, ..B_a](a) label B_d: env_foo(); return ; label B_c: env_bar(); return ; label B_b: env_baz(); return ; label B_a: env_bzz(); }
17. Podrobnější pohled na přeloženou funkci pro výpočet největšího společného dělitele
V tomto okamžiku máme k dispozici všechny informace potřebné k pochopení toho, jakým způsobem byla přeložena funkce pro výpočet největšího společného dělitele, kterou jsme si ukázali v úvodním článku o WebAssembly. Připomeňme si, jak vypadal původní zdrojový kód této funkce naprogramované v jazyku C:
int gcd(int u, int v) { while (v) { int t = u; u = v; v = t % v; } return u; }
Překlad do WebAssembly je na první pohled poněkud zvláštní, ovšem to si hned vysvětlíme:
gcd.wasm: file format wasm 0x1 Code Disassembly: 000043 func[0] <gcd>: 000044: 01 7f | local[2] type=i32 000046: 02 40 | block 000048: 20 01 | local.get 1 00004a: 0d 00 | br_if 0 00004c: 20 00 | local.get 0 00004e: 0f | return 00004f: 0b | end 000050: 03 40 | loop 000052: 20 00 | local.get 0 000054: 20 01 | local.get 1 000056: 22 02 | local.tee 2 000058: 6f | i32.rem_s 000059: 21 01 | local.set 1 00005b: 20 02 | local.get 2 00005d: 21 00 | local.set 0 00005f: 20 01 | local.get 1 000061: 0d 00 | br_if 0 000063: 0b | end 000064: 20 02 | local.get 2 000066: 0b | end
Ve vygenerovaném bajtkódu můžeme vidět běžný blok s podmínkou a taktéž s instrukcí return. Tento blok hlídá, jestli vstup do smyčky „strážený“ podmínkou while(u) není již na začátku vyhodnocen jako nepravdivý. Pokud tomu tak je, vrátí se nula a funkci je možné ihned ukončit:
block ... ... ... br_if 0 ... ... ... return end
Následuje implementace vlastní programové smyčky, na jejímž konci se vyhodnocuje obsah proměnné v. Skok na začátek smyčky je proveden pouze za předpokladu, že je v nenulové:
loop ... ... ... br_if 0 end
18. Obsah navazujícího článku
Do specifikace WebAssembly byly později přidány i další rozšiřující instrukce. Mezi tyto instrukce patří zejména instrukce umožňující provádět vektorové operace (resp. přesněji řečeno SIMD operace). Překladače LLVM tyto instrukce podporují a navíc pro ně máme přímou podporu i přímo v Clangu (dokonce na několika úrovních). A právě s tímto (ve světě videí a umělé inteligence) velmi důležitým rozšířením WebAssembly se budeme zabývat v navazujícím článku.
19. Tabulka se všemi doposud popsanými instrukcemi
Všechny instrukce WebAssembly, které jsme si až doposud popsali, jsou vypsány v následující tabulce, kde jsou seřazeny podle svého operačního kódu (tedy na základě hodnoty svého prvního bajtu). Aby bylo zřejmé, jaký rozsah instrukčního souboru již byl popsán, obsahuje tabulka i (prozatím) prázdné řádky:
|Operační kód
|Jméno instrukce
|Stručný popis
|0×00
|0×01
|0×02
|block
|uloží na zásobník řízení toku (control-flow stack)
|0×03
|loop
|návěští je nastavena na současnou pozici v bajtkódu a zapamatováno
|0×04
|0×05
|0×06
|0×07
|0×08
|0×09
|0×0a
|0×0b
|end
|konec bloku nebo konec celé funkce
|0×0c
|br
|provede se nepodmíněný skok
|0×0d
|br_if
|pokud je na zásobníku uložena nenulová hodnota, provede se skok, jinak se neprovede žádná operace
|0×0e
|br_table
|rozeskok mezi více bloky
|0×0f
|return
|ukončení funkce s předáním návratových hodnot přes zásobník
|0×10
|call
|zavolání funkce
|0×11
|0×12
|0×13
|0×14
|0×15
|0×16
|0×17
|0×18
|0×19
|0×1a
|drop
|odstranění hodnoty nebo hodnot ze zásobníku operandů
|0×1b
|select
|ze zásobníku přečte tři hodnoty, na základě výsledku podmínky vrátí na zásobník druhou nebo třetí hodnotu
|0×1c
|0×1d
|0×1e
|0×1f
|0×20
|local.get
|uložení hodnoty lokální proměnné na zásobník
|0×21
|local.set
|přenos hodnoty z vrcholu zásobníku do lokální proměnné
|0×22
|local.tee
|kopie hodnoty z vrcholu zásobníku do lokální proměnné
|0×23
|0×24
|0×25
|0×26
|0×27
|0×28
|0×29
|0×2a
|0×2b
|0×2c
|0×2d
|0×2e
|0×2f
|0×30
|0×31
|0×32
|0×33
|0×34
|0×35
|0×36
|0×37
|0×38
|0×39
|0×3a
|0×3b
|0×3c
|0×3d
|0×3e
|0×3f
|0×41
|i32.const
|uložení 32bitové celočíselné konstanty na zásobník
|0×42
|i64.const
|uložení 64bitové celočíselné konstanty na zásobník
|0×43
|f32.const
|uložení 32bitové konstanty s plovoucí řádovou čárkou na zásobník
|0×44
|f64.const
|uložení 64bitové konstanty s plovoucí řádovou čárkou na zásobník
|0×44
|0×45
|0×46
|i32.eq
|porovnání operandů typu int32 na relaci „rovno“
|0×47
|i32.ne
|porovnání operandů typu int32 na relaci „nerovno“
|0×48
|i32.lt_s
|porovnání operandů typu int32 na relaci „menší než“ (se znaménkem)
|0×49
|i32.lt_u
|porovnání operandů typu int32 na relaci „menší než“ (bez znaménka)
|0×4a
|i32.gt_s
|porovnání operandů typu int32 na relaci „větší než“ (se znaménkem)
|0×4b
|i32.gt_u
|porovnání operandů typu int32 na relaci „větší než“ (bez znaménka)
|0×4c
|i32.le_s
|porovnání operandů typu int32 na relaci „menší nebo rovno“ (se znaménkem)
|0×4d
|i32.le_u
|porovnání operandů typu int32 na relaci „menší nebo rovno“ (bez znaménka)
|0×4e
|i32.ge_s
|porovnání operandů typu int32 na relaci „větší nebo rovno“ (se znaménkem)
|0×4f
|i32.ge_u
|porovnání operandů typu int32 na relaci „větší nebo rovno“ (bez znaménka)
|0×50
|0×51
|i64.eq
|porovnání operandů typu int64 na relaci „rovno“
|0×52
|i64.ne
|porovnání operandů typu int64 na relaci „nerovno“
|0×53
|i64.lt_s
|porovnání operandů typu int64 na relaci „menší než“ (se znaménkem)
|0×54
|i64.lt_u
|porovnání operandů typu int64 na relaci „menší než“ (bez znaménka)
|0×55
|i64.gt_s
|porovnání operandů typu int64 na relaci „větší než“ (se znaménkem)
|0×56
|i64.gt_u
|porovnání operandů typu int64 na relaci „větší než“ (bez znaménka)
|0×57
|i64.le_s
|porovnání operandů typu int64 na relaci „menší nebo rovno“ (se znaménkem)
|0×58
|i64.le_u
|porovnání operandů typu int64 na relaci „menší nebo rovno“ (bez znaménka)
|0×59
|i64.ge_s
|porovnání operandů typu int64 na relaci „větší nebo rovno“ (se znaménkem)
|0×5a
|i64.ge_u
|porovnání operandů typu int64 na relaci „větší nebo rovno“ (bez znaménka)
|0×5b
|f32.eq
|porovnání dvou hodnot typu single na relaci „rovno“
|0×5c
|f32.ne
|porovnání dvou hodnot typu single na relaci „nerovno“
|0×5d
|f32.lt
|porovnání dvou hodnot typu single na relaci „menší než“
|0×5e
|f32.gt
|porovnání dvou hodnot typu single na relaci „větší než“
|0×5f
|f32.le
|porovnání dvou hodnot typu single na relaci „menší nebo rovno“
|0×60
|f32.ge
|porovnání dvou hodnot typu single na relaci „větší nebo rovno“
|0×61
|f64.eq
|porovnání dvou hodnot typu double na relaci „rovno“
|0×62
|f64.ne
|porovnání dvou hodnot typu double na relaci „nerovno“
|0×63
|f64.lt
|porovnání dvou hodnot typu double na relaci „menší než“
|0×64
|f64.gt
|porovnání dvou hodnot typu double na relaci „větší než“
|0×65
|f64.le
|porovnání dvou hodnot typu double na relaci „menší nebo rovno“
|0×66
|f64.ge
|porovnání dvou hodnot typu double na relaci „větší nebo rovno“
|0×67
|0×68
|0×69
|0×6a
|i32.add
|součet dvou celých 32bitových hodnot
|0×6b
|i32.sub
|rozdíl dvou celých 32bitových hodnot
|0×6c
|i32.mul
|součin dvou celých 32bitových hodnot
|0×6d
|i32.div_s
|podíl dvou celých 32bitových hodnot se znaménkem
|0×6e
|i32.div_u
|podíl dvou celých 32bitových hodnot bez znaménka
|0×6f
|i32.rem_s
|zbytek po dělení dvou celých 32bitových hodnot se znaménkem
|0×70
|i32.rem_u
|zbytek po dělení dvou celých 32bitových hodnot bez znaménka
|0×71
|0×72
|0×73
|0×74
|0×75
|0×76
|0×77
|0×78
|0×79
|0×7a
|0×7b
|0×7c
|i64.add
|součet dvou celých 64bitových hodnot
|0×7d
|i64.sub
|rozdíl dvou celých 64bitových hodnot
|0×7e
|i64.mul
|součin dvou celých 64bitových hodnot
|0×7f
|i64.div_s
|podíl dvou celých 64bitových hodnot se znaménkem
|0×80
|i64.div_u
|podíl dvou celých 64bitových hodnot bez znaménka
|0×81
|i64.rem_s
|zbytek po dělení dvou celých 64bitových hodnot se znaménkem
|0×82
|i64.rem_u
|zbytek po dělení dvou celých 64bitových hodnot bez znaménka
|0×83
|0×84
|0×85
|0×86
|0×87
|0×88
|0×89
|0×8a
|0×8b
|f32.abs
|absolutní hodnota typu single/float
|0×8c
|f32.neg
|otočení znaménka u hodnoty typu single/float
|0×8d
|0×8e
|0×8f
|0×90
|0×91
|f32.sqrt
|druhá odmocnina z hodnoty typu single/float
|0×92
|f32.add
|součet dvou hodnot typu single/float
|0×93
|f32.sub
|rozdíl dvou hodnot typu single/float
|0×94
|f32.mul
|součin dvou hodnot typu single/float
|0×95
|f32.div
|podíl dvou hodnot typu single/float
|0×96
|f32.min
|součet dvou hodnot typu single/float
|0×97
|f32.max
|součet dvou hodnot typu single/float
|0×98
|0×99
|f64.abs
|absolutní hodnota typu double
|0×9a
|f64.neg
|otočení znaménka u hodnoty typu double
|0×9b
|0×9c
|0×9d
|0×9e
|0×9f
|f64.sqrt
|druhá odmocnina z hodnoty typu double
|0×a0
|f64.add
|součet dvou hodnot typu double
|0×a1
|f64.sub
|rozdíl dvou hodnot typu double
|0×a2
|f64.mul
|součin dvou hodnot typu double
|0×a3
|f64.div
|podíl dvou hodnot typu double
|0×a4
|f64.min
|součet dvou hodnot typu double
|0×a5
|f64.max
|součet dvou hodnot typu double
|0×a6
|0×a7
|i32.wrap_i64
|de facto opak instrukce extend, převod hodnoty se ztrátou informace 64 na 32 bitů
|0×a8
|i32.trunc_f32_s
|převod hodnoty typu float na celé číslo se znaménkem
|0×a9
|i32.trunc_f32_u
|převod hodnoty typu float na celé číslo bez znaménka
|0×aa
|i32.trunc_f64_s
|převod hodnoty typu double na celé číslo se znaménkem
|0×ab
|i32.trunc_f64_u
|převod hodnoty typu double na celé číslo bez znaménka
|0×ac
|i64.extend_i32_s
|znaménkové rozšíření hodnoty (32 na 64 bitů)
|0×ad
|i64.extend_i32_u
|bezznaménkové rozšíření hodnoty (32 na 64 bitů)
|0×ae
|i64.trunc_f32_s
|převod hodnoty typu float na celé číslo se znaménkem
|0×af
|i64.trunc_f32_u
|převod hodnoty typu float na celé číslo bez znaménka
|0×b0
|i64.trunc_f64_s
|převod hodnoty typu double na celé číslo se znaménkem
|0×b1
|i64.trunc_f64_u
|převod hodnoty typu double na celé číslo bez znaménka
|0×b2
|f32.convert_i32_s
|konverze celého čísla se znaménkem (32 bitů) na typ float
|0×b3
|f32.convert_i32_u
|konverze celého čísla bez znaménka (32 bitů) na typ float
|0×b4
|f32.convert_i64_s
|konverze celého čísla se znaménkem (32 bitů) na typ float
|0×b5
|f32.convert_i64_u
|konverze celého čísla bez znaménka (32 bitů) na typ float
|0×b6
|f32.demote_f64
|převod hodnoty typu double na typ float
|0×b7
|f64.convert_i32_s
|konverze celého čísla se znaménkem (64 bitů) na typ double
|0×b8
|f64.convert_i32_u
|konverze celého čísla bez znaménka (64 bitů) na typ double
|0×b9
|f64.convert_i64_s
|konverze celého čísla se znaménkem (64 bitů) na typ double
|0×ba
|f64.convert_i64_u
|konverze celého čísla bez znaménka (64 bitů) na typ double
|0×bb
|f64.promote_f32
|převod hodnoty typu float na typ double
|0×bc
|i32.reinterpret_f32
|pouze změna typu, nezmění se však jednotlivé bity slova
|0×bd
|i64.reinterpret_f64
|pouze změna typu, nezmění se však jednotlivé bity slova
|0×be
|f32.reinterpret_i32
|pouze změna typu, nezmění se však jednotlivé bity slova
|0×bf
|f64.reinterpret_i64
|pouze změna typu, nezmění se však jednotlivé bity slova
|0×c0
|i32.extend8_s
|znaménkové rozšíření hodnoty z 8 bitů na 32 bitů
|0×c1
|i32.extend16_s
|znaménkové rozšíření hodnoty ze 16 bitů na 32 bitů
|0×c2
|i64.extend8_s
|znaménkové rozšíření hodnoty z 8 bitů na 64 bitů
|0×c3
|i64.extend16_s
|znaménkové rozšíření hodnoty ze 16 bitů na 64 bitů
|0×c4
|i64.extend32_s
|znaménkové rozšíření hodnoty z 8 bitů na 64 bitů
|0×c5
|0×c6
|0×c7
|0×c8
|0×c9
|0×ca
|0×cb
|0×cc
|0×cd
|0×ce
|0×cf
|0×d0
|0×d1
|0×d2
|0×d3
|0×d4
|0×d5
|0×d6
|0×d7
|0×d8
|0×d9
|0×da
|0×db
|0×dc
|0×dd
|0×de
|0×df
|0×e0
|0×e1
|0×e2
|0×e3
|0×e4
|0×e5
|0×e6
|0×e7
|0×e8
|0×e9
|0×ea
|0×eb
|0×ec
|0×ed
|0×ee
|0×ef
|0×f0
|0×f1
|0×f2
|0×f3
|0×f4
|0×f5
|0×f6
|0×f7
|0×f8
|0×f9
|0×fa
|0×fb
|0×fc
|0×fd
|0×fe
|0×ff
20. Odkazy na Internetu
- Compiling C to WebAssembly without Emscripten
https://surma.dev/things/c-to-webassembly/
- Web Assemply: Text Format
https://webassembly.github.io/spec/core/text/index.html
- WebAssembly: Binary Format
https://webassembly.github.io/spec/core/binary/index.html
- WebAssembly
https://webassembly.org/
- WebAssembly na Wiki Golangu
https://github.com/golang/go/wiki/WebAssembly
- The future of WebAssembly – A look at upcoming features and proposals
https://blog.scottlogic.com/2018/07/20/wasm-future.html
- WebAssembly Design
https://github.com/WebAssembly/design
- Využití WebAssembly z programovacího jazyka Go
https://www.root.cz/clanky/vyuziti-webassembly-z-programovaciho-jazyka-go/
- WebAssembly slibuje podstatné zrychlení webů, konec JavaScriptu se ale nekoná
https://www.lupa.cz/clanky/webassembly-slibuje-podstatne-zrychleni-webu-konec-javascriptu-se-ale-nekona/
- List of languages that compile to JS
https://github.com/jashkenas/coffeescript/wiki/List-of-languages-that-compile-to-JS
- asm.js
http://asmjs.org/
- Top 23 WASM Open-Source Projects
https://www.libhunt.com/topic/wasm
- Made with WebAssembly
https://madewithwebassembly.com/
- The Top 1,790 Wasm Open Source Projects on Github
https://awesomeopensource.com/projects/wasm
- Sanspiel
https://sandspiel.club/
- Painting on HTML5 Canvas with Rust WASM
https://www.subarctic.org/painting_on_html5_canvas_with_rust_wasm.html
- Writing WebAssembly By Hand
https://blog.scottlogic.com/2018/04/26/webassembly-by-hand.html
- WebAssembly Specification
https://webassembly.github.io/spec/core/index.html
- Index of Instructions
https://webassembly.github.io/spec/core/appendix/index-instructions.html
- The WebAssembly Binary Toolkit
https://github.com/WebAssembly/wabt
- Will WebAssembly replace JavaScript? Or Will WASM Make JavaScript More Valuable in Future?
https://dev.to/vaibhavshah/will-webassembly-replace-javascript-or-will-wasm-make-javascript-more-valuable-in-future-5c6e
- Webassembly as 32bit and 64bit
https://stackoverflow.com/questions/78580226/webassembly-as-32bit-and-64bit
- Portability
https://webassembly.org/docs/portability/
- Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
https://www.root.cz/clanky/hexadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
- Nástroj objdump: švýcarský nožík pro vývojáře
https://www.root.cz/clanky/nastroj-objdump-svycarsky-nozik-pro-vyvojare/
- Getting Started: Building and Running Clang
https://clang.llvm.org/get_started.html
- Clang: a C language family frontend for LLVM
https://clang.llvm.org/
- Scheduling LLVM Passes with the New Pass Manager
https://stephenverderame.github.io/blog/scheduling_llvm/
- C data types
https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types
- WebAssembly data types
https://webassembly.github.io/spec/core/syntax/types.html
- WebAssembly Opcodes
https://pengowray.github.io/wasm-ops/
- Advanced tools (for WebAssembly)
https://webassembly.org/getting-started/advanced-tools/
- Binaryen
https://github.com/WebAssembly/binaryen
- Using SIMD with WebAssembly
https://emscripten.org/docs/porting/simd.html