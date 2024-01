Obsah

1. Vyhodnocení kvality testů pomocí mutantů

2. Zjištění pokrytí zdrojového textu jednotkovými či integračními testy

3. Co nám říká a neříká velká míra pokrytí testy?





4. Mutanti se představují

5. Nástroj mutmut





6. Ukázka nástroje mutmut v praxi

7. Základní použití mutmut krok za krokem

8. Algoritmus pro výpočet prvočísel

9. Jednotkové testy pro funkci pro výpočet prvočísel, výpočet pokrytí kódu testy

10. Využití mutantů pro detekci netestovaných částí kódu

11. Modifikace zdrojových kódů, vylepšení jednotkových testů a obnova původního kódu

12. Opětovné spuštění nástroje mutmut s vylepšenými jednotkovými testy

13. Vylepšení jednotkového testu pro prvních deset prvočísel

14. Třetí spuštění nástroje mutmut

15. Výpočet nejvyššího možného dělitele pro zadaný limit

16. Zbyli ještě nějací mutanti?

17. Shrnutí

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

20. Odkazy na Internetu

1. Vyhodnocení kvality testů pomocí mutantů

V dnešním článku se seznámíme s nástrojem nazvaným mutmut. Tento nástroj, který je určen pro ekosystém programovacího jazyka Python, je určen k takzvanému testování mutací (mutation testing, i když lepší název je mutation analysis). Úkolem této analýzy je najít takové části zdrojového kódu, které jsou sice zdánlivě dobře pokryty testy (jednotkovými či integračními), ovšem ve skutečnosti se některé části kódy, či jen některé specifické stavy netestují.

Zajímavé je, že testování mutací se nesoustředí přímo na analýzu hotových testů, ale na řízené modifikace původního zdrojového kódu – posléze se zjišťuje, jestli tyto změny vedou k pádu některých testů (což by teoreticky měly). Testování mutací ovšem nedokáže odhalit všechna slabě testovaná místa kódu a ani nedokáže přesně určit, který konkrétní test je nutné rozšířit. Tyto operace je nutné (alespoň prozatím) provádět ručně.

2. Zjištění pokrytí zdrojového textu jednotkovými či integračními testy

Jak jsme si již řekli v perexu dnešního článku, společně s jednotkovými testy (unit tests) a někdy i s integračními testy (integration tests), se mnohdy využívají nástroje, které zjistí míru pokrytí testovaného zdrojového kódu těmito testy. Výsledek může být reprezentován buď spočtením míry pokrytí specifikovanou většinou v procentech (tedy v rozmezí 0% až 100%), nebo je taktéž možné, aby se nějakým způsobem zobrazily testované řádky popř. naopak ty řádky zdrojového kódu, na které testy z nějakého důvodu nedosáhnou.

Tento článek se primárně věnuje nástroji určenému pro ekosystém programovacího jazyka Python. V tomto ekosystému je možné jednotkové nebo integrační testy spouštět například s využitím nástroje pytest doplněného o nástroj pytest-cov. Pokud tyto nástroje použijeme pro spuštění testů, budou výsledky vypadat zhruba následovně:

------------- coverage: platform linux, python 3.11.6-final-0 --------------- Name Stmts Miss Cover Missing ----------------------------------------------------------------------------- app/constants.py 5 5 0% 2-6 app/main.py 21 21 0% 1-50 app/models/config.py 157 79 50% 16-21, 32-44, 54-58, 68-74, 86, 102-104, 107, 117-127, 153-176, 184-188, 191-204 app/utils.py 5 5 0% 1-18 src/cache/__init__.py 0 0 100% src/cache/cache.py 9 2 78% 18, 33 src/cache/cache_factory.py 13 1 92% 21 src/cache/in_memory_cache.py 36 0 100% src/cache/redis_cache.py 29 14 52% 29-33, 45-52, 68, 83-88 src/constants.py 31 0 100% src/docs/__init__.py 0 0 100% src/docs/docs_summarizer.py 42 42 0% 1-112 src/llms/llm_loader.py 112 94 16% 41-53, 56-72, 75-108, 112-157, 161-182, 189-214, 220-271, 274-276 src/query_helpers/__init__.py 0 0 100% src/query_helpers/happy_response_generator.py 26 26 0% 1-61 src/query_helpers/question_validator.py 27 0 100% src/query_helpers/yaml_generator.py 27 27 0% 1-61 src/query_helpers/yes_no_classifier.py 29 0 100% src/ui/__init__.py 0 0 100% src/ui/gradio_ui.py 36 36 0% 1-67 utils/__init__.py 0 0 100% utils/config.py 72 57 21% 29-124 utils/json_tools.py 33 7 79% 9-15, 26 utils/logger.py 33 5 85% 71, 110-118 ----------------------------------------------------------------------------- TOTAL 743 421 43%

Poznámka: výsledek 43% pokrytí kódu jednotkovými testy je v tomto případě poměrně slabý.

Výsledky je možné vyexportovat do různých formátů, například i do HTML stránek:

Obrázek 1: Podrobnější výsledky s pokrytím zdrojového kódu jednotkovými testy. Nyní je zcela jasně patrné, které části je potřeba více otestovat.

3. Co nám říká a neříká velká míra pokrytí testy?

Existuje poměrně velké množství projektů, u nichž se dosahuje velmi vysoké míry pokrytí zdrojového kódu jednotkovými testy či testy integračními (i zde má taktéž smysl provádět stejné měření). Ovšem na tomto místě je dobré si uvědomit, že i když se dosáhne stoprocentního pokrytí testy, v žádném případě to neznamená, že bude kód dobře otestován.

Dnes ovšem nemáme na mysli fakt, že jednotkové testy nedokážou (už ze své podstaty) postihnout a detekovat integrační problémy (viz obrázek). Spíše se může stát, že testy sice projdou všemi řádky kódu, ovšem vůbec nejsou testovány mezní stavy.

Obrázek 2: Jednotkové testy nedokáží odhalit problémy na vyšších úrovních abstrakce, například problematické sestavení jednotlivých modulů do vyšších celků.

Uveďme si triviální příklad, a to konkrétně následující funkci:

def is_negative(x: int) -> bool: return x < 0

Stoprocentního pokrytí v tomto případě dosáhneme snadno – zavoláním funkce s libovolným celočíselným parametrem a otestováním výsledku. Ovšem to nám pravděpodobně nic neřekne o tom, jestli je funkce bezchybná. Lepší tedy bude otestovat funkci se záporným parametrem a posléze s parametrem kladným. To je již lepší, ovšem ještě nám chybí možná ta nejdůležitější část: otestovat chování funkce okolo mezní hodnoty, tedy okolo nuly. Tím se otestují i problematické chyby typu „off-by-one“:

def is_negative(x: int) -> bool: return x <= 0

V tomto konkrétním případě je to snadné, ovšem v reálných programech jsou použity mnohdy složité podmínky atd., takže bývá komplikované napsat všechny potřebné jednotkové testy (či vůbec zjistit, které stavy se musí otestovat).

4. Mutanti se představují

Některé problémy, které nejsou dobře otestovány, lze detekovat s využitím takzvaných mutantů. Jedná se o techniku založenou na modifikaci zdrojových kódů, které jsou testovány. Ve zdrojových kódech je vždy modifikována jedna malá a dobře izolovaná část (například podmínka) a následně jsou spuštěny jednotkové či integrační testy. Předpokládá se, že by testy měly zhavarovat – ostatně zdrojové kódy se změnily a testy nikoli, takže by tato změna měla vést k pádu alespoň jednoho testu. Pokud tomu tak není, tedy v případě, že jsou testy dokončeny bez detekce chyby, je změna provedená ve zdrojovém kódu zaznamenána a nástroj pokračuje s další změnou. Pokud nějaký test naopak havaruje, je vše v pořádku – změna byla správně detekována.

Poznámka: to znamená, že testování mutantů je dosti pomalé, protože každá změna provedená ve zdrojových kódech vyžaduje opětovné spuštění všech testů.

Samotné změny prováděné ve zdrojových kódech bývají velmi malé. Jedná se například o:

Změnu podmínky z < na <= a naopak (i další varianty) Otočení (negace) podmínky Změnu celočíselných konstant o jedničku Přidání znaků na začátek a konec řetězcových literálů Náhradu nějakého přiřazení typu x=foo() za x=Null

Poznámka: další práce je již manuální. Jedná se o aplikaci změn na zdrojové kódy (to nástroje ještě provedou automaticky) a modifikaci či přidání testů tak, aby došlo k detekci právě zavedené chyby. Posléze se modifikace kódu vrátí zpět (takže původní zdrojový kód aplikace zůstane nepozměněn) a následně se zkontroluje, zda testy prochází bez chyby.

5. Nástroj mutmut

Výše uvedený postup je nabízen hned několika nástroji určenými pro ekosystém programovacího jazyka Python. Jeden z těchto nástrojů se jmenuje mutmut. V dalším textu si ukážeme základní způsoby jeho použití. Nejdříve si pochopitelně musíme tento nástroj nainstalovat, což je snadné, protože se jedná o balíček, který nemá žádné přímé závislosti (interně však bude volat pytest). Instalace nástroje mutmut může být provedena pro aktuálně přihlášeného uživatele takto:

$ pip install --user mutmut

Popř. na systémech, které rozlišují Python 2.x a Python 3.x:

$ pip3 install --user mutmut

Po instalaci si rychle zkontrolujeme, zda je nástroj mutmut nainstalován a zda je na $PATH:

$ mutmut Usage: mutmut [OPTIONS] COMMAND [ARGS]... Mutation testing system for Python. Options: -h, --help Show this message and exit. Commands: apply Apply a mutation on disk. html Generate a HTML report of surviving mutants. junitxml Show a mutation diff with junitxml format. result-ids Print the IDs of the specified mutant classes (separated by... results Print the results. run Runs mutmut. show Show a mutation diff. version Show the version and exit.

6. Ukázka nástroje mutmut v praxi

Podívejme se nyní, jak může vypadat použití nástroje mutmut v praxi. V adresáři s projektem, v němž se běžné testy spouští příkazem pytest či python -m pytest, spustíme namísto toho následující příkaz:

$ mutmut run

Nástroj mutmut nejdříve projde zdrojovými kódy a zjistí všechna místa, která bude postupně mutovat. Těchto míst může být – samozřejmě v závislosti na velikosti projektu – jen několik ale i několik desítek tisíc. Výchozí omezení je na 500 mutací. Následně se do zdrojových kódů přidávají mutace (tedy mění se vybrané konstanty, podmínky a přiřazení) a pro každou mutaci jsou spouštěny jednotkové či integrační testy. Každý běh těchto testů může skončit pěti způsoby, které jsou vypsány přímo nástrojem mutmut:

- Mutation testing starting - These are the steps: 1. A full test suite run will be made to make sure we can run the tests successfully and we know how long it takes (to detect infinite loops for example) 2. Mutants will be generated and checked Results are stored in .mutmut-cache. Print found mutants with `mutmut results`. Legend for output: 🎉 Killed mutants. The goal is for everything to end up in this bucket. ⏰ Timeout. Test suite took 10 times as long as the baseline so were killed. 🤔 Suspicious. Tests took a long time, but not long enough to be fatal. 🙁 Survived. This means your tests need to be expanded. 🔇 Skipped. Skipped. 1. Using cached time for baseline tests, to run baseline again delete the cache file 2. Checking mutants ⠼ 105/500 🎉 23 ⏰ 0 🤔 0 🙁 82 🔇 0

Z průběžných výsledků (105 mutací z celkových 500) je patrné, že bylo nalezeno již 82 mutací zdrojového kódu, které nevedlo k detekci chyby v testech. Buď se jedná o kód nepokrytý testy nebo o kód, který je sice pokrytý, ale zdaleka ne vše se v testech kontroluje (mezní hodnoty, chyby typu ±1, hodnoty řetězců atd.).

Poznámka: tato hodnota je sice poměrně vysoká, ale při pozdějším zkoumání mutací zjistíme, že mnohé z nich se vlastně týkají stejné části zdrojového kódu. Což znamená, že úprav jednotkových testů bude v praxi méně, než by tato hodnota mohla naznačovat.

Analýza může trvat velmi dlouho, ovšem dobré je, že nástroj mutmut lze kdykoli ukončit a neztratit tak průběžné výsledky této analýzy. Tyto výsledky jsou totiž ukládány do lokální cache na disku. To znamená, že po jakémkoli ukončení nástroje mutmut (buď jeho ukončením z klávesnice, nebo až proběhnou všechny analýzy) je možné si výsledky prohlédnout.

Nejprve spustíme následující příkaz, který vypíše základní informace o tom, u kterých částí kódu byly zjištěny nedostatky:

$ mutmut results

Vypsané informace:

To apply a mutant on disk: mutmut apply <id> To show a mutant: mutmut show <id> Survived 🙁 (452) ---- src/cache/cache.py (2) ---- 54-55 ---- src/cache/cache_factory.py (2) ---- 56, 59 ---- src/cache/in_memory_cache.py (2) ---- 74, 78 ... ... ...

Samozřejmě si můžeme prohlédnout i jednotlivé mutace, přesněji řečeno takové mutace, které nebyly zachyceny testy.

Mutace číslo 55 například odstranila dekorátor @abstractmethod:

$ mutmut show 55 --- src/cache/cache.py +++ src/cache/cache.py @@ -15,7 +15,6 @@ """ pass - @abstractmethod def insert_or_append(self, key: str, value: str) -> None: """Abstract method to store a value in the cache.

Další mutace změnila řetězcový literál, což testy opět nezachytily, i když je daná část kódu zdánlivě testy pokryta (ve skutečnosti se používal mock, ale to na věci nic nemění):

--- src/cache/redis_cache.py +++ src/cache/redis_cache.py @@ -41,7 +41,7 @@ None """ self.redis_client = redis.StrictRedis( - host=os.environ.get("REDIS_CACHE_HOST", constants.REDIS_CACHE_HOST), + host=os.environ.get("XXREDIS_CACHE_HOSTXX", constants.REDIS_CACHE_HOST), port=os.environ.get("REDIS_CACHE_PORT", constants.REDIS_CACHE_PORT), decode_responses=True, )

7. Základní použití mutmut krok za krokem

Ve druhé části článku si ukážeme, jakým způsobem je možné nástroj mutmut použít pro postupné nalézání nedostatků v jednotkových testech napsaných pro velmi krátký algoritmus – bude se konkrétně jednat o funkci s necelými patnácti řádky zdrojového kódu. Uvidíme, že už první verze jednotkových testů sice kód pokryje ze 100%, což ovšem neznamená, že byly otestovány všechny potenciální problémy.

8. Algoritmus pro výpočet prvočísel

Nyní se podívejme na zdrojový kód velmi jednoduchého projektu, na němž si postupně ukážeme jednotlivé možnosti poskytované nástrojem mutmut. Skript, který budeme testovat, se jmenuje primes.py a obsahuje jednu možnou implementaci výpočtu prvočísel s využitím starodávného algoritmu známého pod jménem Eratosthenovo síto. Konkrétní poměrně rychlá implementace byla převzata ze známého serveru Rosetta Code:

"""Výpočet seznamu prvočísel až do zadaného limitu.""" # originální kód lze nalézt na adrese: # http://www.rosettacode.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes#Odds-only_version_of_the_array_sieve_above def find_primes(limit): """Výpočet seznamu prvočísel až do zadaného limitu.""" # okrajový případ if limit < 2: return [] # druhý případ - 2 je speciálním prvočíslem if limit < 3: return [2] lmtbf = (limit - 3) // 2 # naplnění tabulky, která se bude prosívat buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel return [2] + [i + i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v]

Prvních 1000 prvočísel vypočítaných tímto algoritmem by mělo vypadat následovně:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997

9. Jednotkové testy pro funkci pro výpočet prvočísel, výpočet pokrytí kódu testy

Pro otestování algoritmu realizovaného funkcí find_primes nejprve použijeme tři jednotkové testy. První test částečně ověří, jaké hodnoty jsou vráceny (či naopak chybí) v seznamu prvočísel v rozsahu od 2 do 10. Druhý test ověří, že prvočísla začínají až od hodnoty 2 a třetí test zjistí, že dvojka je prvočíslem:

"""Implementace jednotkových testů.""" from primes import find_primes def test_primes_10(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel až do limitu 10.""" # získat seznam prvočísel až do limitu 10 p = find_primes(10) # testy lze dále rozšiřovat assert 2 in p assert 10 not in p def test_primes_0(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 0.""" p = find_primes(0) # otestujeme, zda je sekvence prázdná (není zcela přesné) assert not p def test_primes_2(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 2.""" p = find_primes(2) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert 2 in p assert p == [2]

Jednotkové testy nyní spustíme a necháme si přitom vypsat tabulku s výpočtem pokrytí kódu testy i s případnými řádky, které nejsou otestovány:

$ pytest --cov=primes --cov-report term-missing

Výsledkem by měla být zhruba tato tabulka. Samozřejmě se může lišit verze Pythonu, verze balíčku pytest i seznam nainstalovaných pluginů, ovšem vlastní informace o tom, že všech 13 programových řádků bylo otestováno:

============================= test session starts ============================== platform linux -- Python 3.11.6, pytest-7.4.4, pluggy-1.3.0 rootdir: /home/ptisnovs/xy/primes1 plugins: anyio-3.7.1, cov-4.1.0, monkeytype-1.1.0 collected 3 items test_primes.py ... [100%] ---------- coverage: platform linux, python 3.11.6-final-0 ----------- Name Stmts Miss Cover Missing ----------------------------------------- primes.py 13 0 100% ----------------------------------------- TOTAL 13 0 100% ============================== 3 passed in 0.01s ===============================

10. Využití mutantů pro detekci netestovaných částí kódu

Z předchozí tabulky by se mohlo zdát, že jsme celou realizaci algoritmu otestovali velmi dobře; ostatně zdaleka ne všechen kód, který kdy vytvoříme, bude mít 100% pokrytí testy. Zkusme si tedy toto tvrzení ověřit nástrojem mutmut. Namísto příkazu pytest použijeme příkaz mutmut, kterému ovšem v takto jednoduchém projektu (nemá samostatný adresář pro testy) musíme předat jméno zdrojového kódu, který budeme chtít „mutovat“ a hledat tak mezery v testech:

$ mutmut run --paths-to-mutate primes.py

Průběh testování s mutanty by měl vypadat následovně:

- Mutation testing starting - These are the steps: 1. A full test suite run will be made to make sure we can run the tests successfully and we know how long it takes (to detect infinite loops for example) 2. Mutants will be generated and checked Results are stored in .mutmut-cache. Print found mutants with `mutmut results`. Legend for output: 🎉 Killed mutants. The goal is for everything to end up in this bucket. ⏰ Timeout. Test suite took 10 times as long as the baseline so were killed. 🤔 Suspicious. Tests took a long time, but not long enough to be fatal. 🙁 Survived. This means your tests need to be expanded. 🔇 Skipped. Skipped. mutmut cache is out of date, clearing it... 1. Running tests without mutations ⠏ Running...Done 2. Checking mutants ⠙ 44/44 🎉 23 ⏰ 0 🤔 0 🙁 21 🔇 0

Povšimněte si, že původní zdrojový kód byl mutován 44× a přitom se objevilo 21 mutací, které nebyly zachyceny jednotkovými testy. To se může zdát jako velmi vysoké číslo, ale uvidíme, že některé mutace jsou si velmi podobné. Můžeme si je nechat vypsat:

$ mutmut show all

Výsledky, které získáme:

To apply a mutant on disk: mutmut apply <id> To show a mutant: mutmut show <id> Survived 🙁 (21) ---- primes.py (21) ---- # mutant 3 --- primes.py +++ primes.py @@ -11,7 +11,7 @@ return [] # druhý případ - 2 je speciálním prvočíslem - if limit < 3: + if limit <= 3: return [2] lmtbf = (limit - 3) // 2 # mutant 4 --- primes.py +++ primes.py @@ -11,7 +11,7 @@ return [] # druhý případ - 2 je speciálním prvočíslem - if limit < 3: + if limit < 4: return [2] lmtbf = (limit - 3) // 2 # mutant 6 --- primes.py +++ primes.py @@ -14,7 +14,7 @@ if limit < 3: return [2] - lmtbf = (limit - 3) // 2 + lmtbf = (limit + 3) // 2 # naplnění tabulky, která se bude prosívat buf = [True] * (lmtbf + 1) # mutant 7 --- primes.py +++ primes.py @@ -14,7 +14,7 @@ if limit < 3: return [2] - lmtbf = (limit - 3) // 2 + lmtbf = (limit - 4) // 2 # naplnění tabulky, která se bude prosívat buf = [True] * (lmtbf + 1) # mutant 9 --- primes.py +++ primes.py @@ -14,7 +14,7 @@ if limit < 3: return [2] - lmtbf = (limit - 3) // 2 + lmtbf = (limit - 3) // 3 # naplnění tabulky, která se bude prosívat buf = [True] * (lmtbf + 1) # mutant 11 --- primes.py +++ primes.py @@ -17,7 +17,7 @@ lmtbf = (limit - 3) // 2 # naplnění tabulky, která se bude prosívat - buf = [True] * (lmtbf + 1) + buf = [False] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): # mutant 14 --- primes.py +++ primes.py @@ -17,7 +17,7 @@ lmtbf = (limit - 3) // 2 # naplnění tabulky, která se bude prosívat - buf = [True] * (lmtbf + 1) + buf = [True] * (lmtbf + 2) # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): # mutant 16 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit * 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 18 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) + 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 19 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 4) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 21 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 3 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 22 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 - 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 23 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 2): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 24 --- primes.py +++ primes.py @@ -22,7 +22,7 @@ # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: - p = i + i + 3 + p = i - i + 3 s = p * (i + 1) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # mutant 26 --- primes.py +++ primes.py @@ -22,7 +22,7 @@ # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: - p = i + i + 3 + p = i + i + 4 s = p * (i + 1) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # mutant 30 --- primes.py +++ primes.py @@ -23,7 +23,7 @@ for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 - s = p * (i + 1) + i + s = p * (i + 2) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel # mutant 31 --- primes.py +++ primes.py @@ -23,7 +23,7 @@ for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 - s = p * (i + 1) + i + s = p * (i + 1) - i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel # mutant 33 --- primes.py +++ primes.py @@ -24,7 +24,7 @@ if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i - buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) + buf[s::p] = [True] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel return [2] + [i + i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v] # mutant 42 --- primes.py +++ primes.py @@ -27,5 +27,5 @@ buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel - return [2] + [i + i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v] + return [2] + [i - i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v] # mutant 43 --- primes.py +++ primes.py @@ -27,5 +27,5 @@ buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel - return [2] + [i + i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v] + return [2] + [i + i - 3 for i, v in enumerate(buf) if v] # mutant 44 --- primes.py +++ primes.py @@ -27,5 +27,5 @@ buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel - return [2] + [i + i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v] + return [2] + [i + i + 4 for i, v in enumerate(buf) if v]

11. Modifikace zdrojových kódů, vylepšení jednotkových testů a obnova původního kódu

Nyní si můžeme příkazem:

$ mutmut apply (ID mutace)

nechat nástrojem mutmut modifikovat zdrojové kódy příslušnou mutací. V takovém případě by testy neměly zhavarovat (což už nástroj mutmut ověřil při své analýze) a úkolem programátora je naopak zajistit, aby tato mutace vedla k detekci chyby. Po vylepšení jednotkových testů se vrátíme k původní verzi zdrojových kódů (pomoci mohou systémy pro správu verzí atd.).

Zajímavé je, že celkem devět nalezených mutací lze zachytit jediným novým testem, konkrétně testem, zda se v intervalu 2..3 nachází dvě prvočísla s hodnotami (logicky) 2 a 3. Tento test tedy přidáme do naší sady jednotkových testů. Na tomto místě už bude vhodné zvážit, zda namísto kopírování kódu testů nepoužít jedinou funkci, které se bude předávat vstupní parametr do testovaného algoritmu a očekávaný výsledek. Toto řešení jsme si už na Rootu ukazovali, a to konkrétně zde, takže se jím můžete nechat inspirovat. Nová sada jednotkových testů vypadá následovně:

"""Implementace jednotkových testů.""" from primes import find_primes def test_primes_10(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel až do limitu 10.""" # získat seznam prvočísel až do limitu 10 p = find_primes(10) # testy lze dále rozšiřovat assert 2 in p assert 10 not in p def test_primes_0(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 0.""" p = find_primes(0) # otestujeme, zda je sekvence prázdná (není zcela přesné) assert not p def test_primes_2(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 2.""" p = find_primes(2) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert 2 in p assert p == [2] def test_primes_3(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 3.""" p = find_primes(3) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert p == [2, 3]

12. Opětovné spuštění nástroje mutmut s vylepšenými jednotkovými testy

Znovu se pokusíme o analýzu našeho jednoduchého projektu. Tentokrát by nástroj mutmut měl najít menší množství mutantů, což je pochopitelně dobré si ověřit:

- Mutation testing starting - These are the steps: 1. A full test suite run will be made to make sure we can run the tests successfully and we know how long it takes (to detect infinite loops for example) 2. Mutants will be generated and checked Results are stored in .mutmut-cache. Print found mutants with `mutmut results`. Legend for output: 🎉 Killed mutants. The goal is for everything to end up in this bucket. ⏰ Timeout. Test suite took 10 times as long as the baseline so were killed. 🤔 Suspicious. Tests took a long time, but not long enough to be fatal. 🙁 Survived. This means your tests need to be expanded. 🔇 Skipped. Skipped. mutmut cache is out of date, clearing it... 1. Running tests without mutations ⠏ Running...Done 2. Checking mutants ⠏ 44/44 🎉 32 ⏰ 0 🤔 0 🙁 12 🔇 0

Ze zobrazených výsledků je patrné, že tomu tak skutečně je – namísto 21 mutantů se nyní nalezlo jen 12 mutantů. Takže si zbývající mutanty vypišme:

To apply a mutant on disk: mutmut apply <id> To show a mutant: mutmut show <id> Survived 🙁 (12) ---- primes.py (12) ---- # mutant 9 --- primes.py +++ primes.py @@ -14,7 +14,7 @@ if limit < 3: return [2] - lmtbf = (limit - 3) // 2 + lmtbf = (limit - 3) // 3 # naplnění tabulky, která se bude prosívat buf = [True] * (lmtbf + 1) # mutant 16 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit * 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 19 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 4) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 21 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 3 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 22 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 - 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 23 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 2): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 24 --- primes.py +++ primes.py @@ -22,7 +22,7 @@ # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: - p = i + i + 3 + p = i - i + 3 s = p * (i + 1) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # mutant 26 --- primes.py +++ primes.py @@ -22,7 +22,7 @@ # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: - p = i + i + 3 + p = i + i + 4 s = p * (i + 1) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # mutant 30 --- primes.py +++ primes.py @@ -23,7 +23,7 @@ for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 - s = p * (i + 1) + i + s = p * (i + 2) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel # mutant 31 --- primes.py +++ primes.py @@ -23,7 +23,7 @@ for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 - s = p * (i + 1) + i + s = p * (i + 1) - i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel # mutant 33 --- primes.py +++ primes.py @@ -24,7 +24,7 @@ if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i - buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) + buf[s::p] = [True] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel return [2] + [i + i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v] # mutant 42 --- primes.py +++ primes.py @@ -27,5 +27,5 @@ buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel - return [2] + [i + i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v] + return [2] + [i - i + 3 for i, v in enumerate(buf) if v]

Nyní jsou mutanti nalezeni pouze na několika řádcích původního zdrojového kódu, což je dobře, protože nám to umožní se soustředit na to, jak testy ještě více vylepšit.

13. Vylepšení jednotkového testu pro prvních deset prvočísel

Při revizi jednotkových testů narazíme na tento zvláštní (ovšem v mnoha projektech typický) pattern – sice se spouští funkce vracející pro pevně daný a známý vstup nějaké hodnoty, ovšem návratová hodnota funkce je otestována pouze poněkud vágně. Příkladem může být jednotkový test, který má sice ve svém popisu uvedeno, že testuje výpočet prvočísel až do limitu 10, ale ve skutečnosti otestuje pouze dvě podmínky ze seznamu, který je vrácen:

def test_primes_10(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel až do limitu 10.""" # získat seznam prvočísel až do limitu 10 p = find_primes(10) # testy lze dále rozšiřovat assert 2 in p assert 10 not in p

Zkusme si tento test rozšířit tak, že bude očekávat jediný korektní výsledek a jakékoli odchylky ihned povedou k detekci chyby:

def test_primes_10(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel až do limitu 10.""" # získat seznam prvočísel až do limitu 10 p = find_primes(10) # testy lze dále rozšiřovat assert p == [2, 3, 5, 7]

Výsledná sada jednotkových testů bude vypadat následovně:

"""Implementace jednotkových testů.""" from primes import find_primes def test_primes_10(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel až do limitu 10.""" # získat seznam prvočísel až do limitu 10 p = find_primes(10) # testy lze dále rozšiřovat assert p == [2, 3, 5, 7] def test_primes_0(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 0.""" p = find_primes(0) # otestujeme, zda je sekvence prázdná (není zcela přesné) assert not p def test_primes_2(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 2.""" p = find_primes(2) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert 2 in p assert p == [2] def test_primes_3(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 3.""" p = find_primes(3) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert p == [2, 3]

14. Třetí spuštění nástroje mutmut

Rozšíření přesnosti jednotkového testu by mělo vést k opětovnému zmenšení počtu mutantů. To si ověříme snadno opětovným spuštěním nástroje mutmut:

To apply a mutant on disk: mutmut apply <id> To show a mutant: mutmut show <id> Survived 🙁 (6)

Nyní bylo nalezeno už pouze šest mutantů, takže se na ně podívejme:

---- primes.py (6) ---- # mutant 9 --- primes.py +++ primes.py @@ -14,7 +14,7 @@ if limit < 3: return [2] - lmtbf = (limit - 3) // 2 + lmtbf = (limit - 3) // 3 # naplnění tabulky, která se bude prosívat buf = [True] * (lmtbf + 1) # mutant 16 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit * 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 21 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 3 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 23 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 2): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 24 --- primes.py +++ primes.py @@ -22,7 +22,7 @@ # vlastní prosívání for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: - p = i + i + 3 + p = i - i + 3 s = p * (i + 1) + i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # mutant 31 --- primes.py +++ primes.py @@ -23,7 +23,7 @@ for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 - s = p * (i + 1) + i + s = p * (i + 1) - i buf[s::p] = [False] * ((lmtbf - s) // p + 1) # vytvoření seznamu prvočísel

15. Výpočet nejvyššího možného dělitele pro zadaný limit

Většina mutantů, které byly nalezeny v rámci předchozí analýzy, se týká té části kódu, která počítá nejvyšší možné prvočíslo pro zadaný limit. Tedy například pro limit 10 bude nejvyšší možný dělitel neprvočísla odvozen od druhé odmocniny limitu (větší dělitele netřeba testovat, protože nám stačí najít menší dělitel, pokud pochopitelně existuje). Prozatím jsme testovali velmi malé rozsahy hodnot, ve kterých jsme hledali prvočísla. Zkusme si tedy – čistě pro trénink – tento rozsah rozšířit na prvočísla v rozsahu od 2 do 1000 (což už je ale spíše nepraktické pro jiné algoritmy):

"""Implementace jednotkových testů.""" from primes import find_primes def test_primes_10(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel až do limitu 10.""" # získat seznam prvočísel až do limitu 10 p = find_primes(10) # testy lze dále rozšiřovat assert p == [2, 3, 5, 7] def test_primes_0(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 0.""" p = find_primes(0) # otestujeme, zda je sekvence prázdná (není zcela přesné) assert not p def test_primes_2(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 2.""" p = find_primes(2) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert 2 in p assert p == [2] def test_primes_3(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 3.""" p = find_primes(3) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert p == [2, 3] def test_primes_100(): """Otestování výpočtu seznamu prvočísel do limitu 1000.""" p = find_primes(1000) # otestujeme, zda sekvence obsahuje pouze hodnotu 2 assert p == [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997]

16. Zbyli ještě nějací mutanti?

Po provedení poslední analýzy kódu nám zůstane pouze dvojice mutantů. V tomto případě se ovšem nejedná ani o chybu v kódu, ani o chybějící jednotkový test, protože tito mutanti pouze rozšiřují oblast, v níž se hledají prvočísla. Jde tedy spíše o větší neefektivitu algoritmu, což je již oblast mimo dosah klasických jednotkových testů.

To apply a mutant on disk: mutmut apply <id> To show a mutant: mutmut show <id> Survived 🙁 (2) ---- primes.py (2) ---- # mutant 16 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit * 0.5) - 3) // 2 + 1): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i # mutant 23 --- primes.py +++ primes.py @@ -20,7 +20,7 @@ buf = [True] * (lmtbf + 1) # vlastní prosívání - for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 1): + for i in range((int(limit ** 0.5) - 3) // 2 + 2): if buf[i]: p = i + i + 3 s = p * (i + 1) + i

17. Shrnutí

Nástroj mutmut je jako doplněk k dalším nástrojům určeným pro analýzu projektů psaných v Pythonu poměrně účinný a dokáže odhalit i různé nástrahy ve vlastních programech, nejenom nedostatky jednotkových testů. Jeho nevýhodou je však dlouhá doba běhu, která může dosahovat desítek minut a u větších projektů pravděpodobně i hodin (tj. jedná se spíše o pomůcku vývojáře a nikoli o nástroj pro CI). V takovém případě je možná vhodné se zamyslet nad vlastní modulárností celého řešení.

18. Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady určené pro otestování vlastností nástroje mutmut naleznete v repositáři https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs:

# Příklad Stručný popis Adresa 1 primes1 výpočet prvočísel, první sada jednotkových testů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mutmut/primes1 2 primes2 výpočet prvočísel, druhá sada jednotkových testů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mutmut/primes2 3 primes3 výpočet prvočísel, třetí sada jednotkových testů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mutmut/primes3 4 primes4 výpočet prvočísel, čtvrtá sada jednotkových testů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/mutmut/primes4

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

Tématem testování jsme se již na stránkách Roota několikrát zabývali. Většinou jsme se zaměřili na popis nástrojů a postupů pro ekosystémy programovacích jazyků Python a Go. Jedná se mj. o následující články:

Použití Pythonu pro tvorbu testů: od jednotkových testů až po testy UI

https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-od-jednotkovych-testu-az-po-testy-ui/ Použití Pythonu pro tvorbu testů: použití třídy Mock z knihovny unittest.mock

https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-pouziti-tridy-mock-z-knihovny-unittest-mock/ Použití nástroje pytest pro tvorbu jednotkových testů a benchmarků

https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-pytest-pro-tvorbu-jednotkovych-testu-a-benchmarku/ Nástroj pytest a jednotkové testy: fixtures, výjimky, parametrizace testů

https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-fixtures-vyjimky-parametrizace-testu/ Nástroj pytest a jednotkové testy: životní cyklus testů, užitečné tipy a triky

https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-zivotni-cyklus-testu-uzitecne-tipy-a-triky/ Struktura projektů s jednotkovými testy, využití Travis CI

https://www.root.cz/clanky/struktura-projektu-s-jednotkovymi-testy-vyuziti-travis-ci/ Omezení stavového prostoru testovaných funkcí a metod

https://www.root.cz/clanky/omezeni-stavoveho-prostoru-testovanych-funkci-a-metod/ Testování aplikací s využitím nástroje Hypothesis

https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-s-vyuzitim-nastroje-hypothesis/ Testování aplikací s využitím nástroje Hypothesis (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-s-vyuzitim-nastroje-hypothesis-dokonceni/ Testování webových aplikací s REST API z Pythonu

https://www.root.cz/clanky/testovani-webovych-aplikaci-s-rest-api-z-pythonu/ Testování webových aplikací s REST API z Pythonu (2)

https://www.root.cz/clanky/testovani-webovych-aplikaci-s-rest-api-z-pythonu-2/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-druha-cast/ Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)

https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-zaverecna-cast/ Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema

https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-pomoci-knihoven-schemagic-a-schema/ Validace datových struktur v Pythonu (2. část)

https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-2-cast/ Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-dokonceni/ Univerzální testovací nástroj Robot Framework

https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework/ Univerzální testovací nástroj Robot Framework a BDD testy

https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework-a-bdd-testy/ Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování

https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani/ Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování – složení vlastního fuzzeru

https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani-slozeni-vlastniho-fuzzeru/ Knihovny a moduly usnadňující testování aplikací naprogramovaných v jazyce Clojure

https://www.root.cz/clanky/knihovny-a-moduly-usnadnujici-testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-clojure/ Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0

https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/ Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go

https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-go/ Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go

https://www.root.cz/clanky/knihovny-urcene-pro-tvorbu-testu-v-programovacim-jazyce-go/ Testování aplikací psaných v Go s využitím knihoven Goblin a Frisby

https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-psanych-v-go-s-vyuzitim-knihoven-goblin-a-frisby/ Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo

https://www.root.cz/clanky/testovani-go-aplikaci-s-vyuzitim-knihovny-gomega-mega-a-frameworku-ginkgo/ Tvorba BDD testů s využitím jazyka Go a nástroje godog

https://www.root.cz/clanky/tvorba-bdd-testu-s-vyuzitim-jazyka-go-a-nastroje-godog/ Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem

https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem/ Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)

https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem-dokonceni/ Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/ Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)

https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/

